Telekom-Kunden stockt der Atem – plötzlich steht alles in Flammen

Bei der Telekom läuft es gerade richtig gut. Nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs hat MagentaTV im zweiten Quartal des Jahres satte 114.000 Kunden dazugewonnen. Im Vergleich zum Jahresbeginn wächst die Kundenzahl der Telekom damit rasant. Doch nicht nur durch die Gesetzesänderung kamen die tausenden Kunden dazu, auch die viele Werbung könnte ihren Anteil daran haben. Während der Europameisterschaft und anderen Großveranstaltungen in diesem Jahr hat Telekom massiv in Werbung investiert.

Das zeigt dem Tele­kommunikations­unternehmen: Werbeausgaben lohnen sich. Jetzt kam eine weitere große Ausgabe dazu. Es wurde ein neuer Werbespot veröffentlicht. Und dieser ist nach eigenen Angaben „aufwühlend“ und „stark“.

Telekom: Neuer Werbespot soll ergreifen

Es ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft: Desinformationen. Oftmals verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer, sind nicht mehr zu stoppen und können zur gesellschaftlichen Spaltung beitragen. Daher startete ab dem 9. August ein neuer Telekom-Spot, der die Gefährlichkeit von Desinformation demonstrieren soll. „ Als eines der größten Telekommunikationsunternehmen setzt sich die Telekom für einen kompetenten Umgang mit Informationen im Netz ein und klärt über mögliche Gefahren auf“, heißt es von dem Unternehmen. Man wolle nicht zulassen, dass die Gesellschaft polarisiert und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geschürt wird.

+++ Telekom verkündet selbst die bittere Nachricht: Kunden zahlen kräftig drauf +++

In dem Werbespot sind verschiedene Menschen in Alltagssituationen zu sehen, die ihr Handy nutzen, in dem plötzlich Fake News erscheinen. Durch ein mit Brennstoff getränkter Stofffetzen wird dann die Falschinformation dargestellt, die sich entzündet und sich überall einschleicht. Das symbolische Feuer verbreitet sich rasend schnell und soll darstellen, wie es mit Falschinformationen passiert. Am Ende des Werbespots wird die Frage gestellt: „Bist du sicher?“. Daraufhin wird die Nachricht gestoppt und die Flammen ersticken.

Das könnte dich auch interessieren:

Zentrale Botschaft

Die zentrale Message der Kampagne soll nach Angaben der Telekom sein, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, Desinformationen zu entschärfen. Das Bewusstsein dafür müsse weiterwachsen. Auch angesichts der Künstlichen Intelligenz wächst die Gefahr, Desinformation leicht zu erstellen und zu verbreiten. Die Verantwortlichen beschreiben ihre neue Werbung als „Aufwühlender Spot“, der „drastisch die rasante Verbreitung von Desinformation“ darstellt.