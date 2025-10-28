Kunden von Telekom, Vodafone & Co. horchen auf – „Zieht dich wahrscheinlich über den Tisch“

Nicht nur das Einkaufen im Supermarkt, sondern auch die Mobilfunk-Branche wird zunehmend durch die Discounter aufgemischt. Die Platzhirsche Telekom, Vodafone, O2 & Co. geraten dabei ins Visier der preisbewussten Kunden.

„Dein Mobilfunkanbieter zieht dich wahrscheinlich über den Tisch“, warnt der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“. Damit meint er vor allem die großen Konzerne Telekom, Vodafone und O2. Sein Vorwurf richtet sich darauf, dass diese Anbieter ihre Kunden zu hohe Preise zahlen lassen.

Discounter oft günstiger als Telekom, Vodafone & Co.

Perduss lenkt den Blick auf günstigere Alternativen. Discounter-Angebote wie die von „Aldi Talk“, „Lidl Connect“, „Penny Mobil“ und „NettoKOM“ punkten häufig mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugen immer mehr Verbraucher. Denn zumindest bei der Netz-Qualität gibt es wenig zu befürchten. In Deutschland sind die Mobilfunknetze klar verteilt: Sie gehören Telekom, Vodafone, O2 und seit Kurzem auch 1&1. Und alle Discounter-Tarife funktionieren – je nach Anbieter – in genau diesen Netzen.

Die Preisunterschiede sind jedoch deutlich. Während bei Vodafone beispielsweise ein Prepaid-Tarif mit 15 GB für 9,99 Euro zu haben ist, bietet Lidl bei „Lidl Connect“ 25 GB für 8,99 Euro an. Die Strategie ist ähnlich wie bei den Eigenmarken der Discounter im Lebensmittel-Segment: Sie bieten Produkte, die mit den großen Marken vergleichbar sind, aber günstiger verkauft werden. So läuft das auch mit den Billig-Tarifen in den Netzen von Telekom, Vodafone & Co.

Vor dem Abschluss Netzqualität checken

Die regionale Netzqualität spielt bei der Wahl des Tarifs allerdings eine entscheidende Rolle. Hier rät Ron Perduss zu einem gründlichen Check: „Die Netzqualität musst du vorher mal checken an deinem Wohnort und deinem Arbeitsplatz.“ Denn dort, wo die Telekom stark vertreten ist, muss das für Vodafone oder O2 nicht zwingend gelten – oder umgekehrt. Diese Unterschiede sind wichtig, um die passende Wahl für zuverlässige Mobilfunkdienstleistungen zu treffen. Weitere Einzelheiten erfährst du in dem Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

Zusatzfunktionen wie Multi-SIM-Karten für Handys und Smartwatches mit derselben Rufnummer bleiben in der Regel den großen Anbietern wie Telekom und Vodafone vorbehalten. Da müssen Discounter-Kunden Abstriche machen. Aldi, Lidl & Co. konzentrieren sich auf die Basisbedarfe der Kunden. Dennoch reichen die günstigen Tarife für Whatsapp, Social Media und gelegentliches Streaming ohne Probleme aus. Auch bei der Geschwindigkeit machen Telekom, Vodafone und O2 manchmal den Unterschied. Zwar können Discounter-Tarife mitunter gedrosselt sein, jedoch bieten sie meist ausreichende Leistungen für durchschnittliche Handynutzung.

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, beim Einkaufen oder eben auch bei Mobilfunk-Tarifen von Telekom, Vodafone & Co.