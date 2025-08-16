Telekom geht neuen Weg – Konkurrenten Vodafone, O2 und Co. lassen davon lieber die Finger

Die Deutsche Telekom wagt sich mit einem neuen Smartphone an moderne Technologien heran. Statt auf klassische App-Nutzung setzt das Gerät auf einen KI-basierten Sprachassistenten, der den Alltag erleichtern soll.

Doch wie revolutionär ist dieses Konzept wirklich – und wie reagiert der Markt darauf?

Telekom und die Herausforderungen des Marktes

Die Deutsche Telekom bringt ein innovatives Smartphone ohne sichtbare Apps auf den Markt. Stattdessen arbeitet das Gerät mit einem KI-basierten Sprachassistenten des US-Unternehmens Perplexity. Nutzer stellen Fragen und erhalten direkt Antworten oder Vorschläge, beispielsweise für Übersetzungen oder Shopping. Die Apps laufen im Hintergrund, sind jedoch weiterhin zugänglich.

Eine YouGov-Umfrage zeigt, dass viele Menschen in Deutschland wenig Erfahrung mit KI-Agenten wie ChatGPT oder Perplexity haben. Nur 15 Prozent der Befragten haben solche KI-Systeme bereits genutzt. Die Telekom setzt mit ihrem KI-Phone auf einen günstigen Preis von 149 Euro, um sich gegen Marktgrößen wie Samsung und Apple zu behaupten.

Konkurrenz zu anderen Anbietern: Telekoms Strategie

Das Gerät wird in Vietnam produziert und basiert auf dem bisherigen T-Phone, das die Telekom bereits verkauft. Es gibt auch eine Tablet-Variante. Das KI-Phone soll die Innovationskraft der Telekom unterstreichen. Vorständin Claudia Nemat bezeichnet KI als „die große Technologie unserer Zeit“, betont aber bestehende Berührungsängste vieler Verbraucher.

Andere deutsche Netzbetreiber wie Vodafone und O2 verzichten auf eigene Geräte. Sie setzen auf Partnerschaften mit etablierten Anbietern wie Google oder Microsoft. Laut einem O2-Sprecher haben diese Hersteller mit ihren KI-Funktionen bereits Maßstäbe gesetzt.

Die Telekom hatte ihr KI-Phone im März vorgestellt, es zeigte jedoch noch Schwächen in der Sprachverständlichkeit des Assistenten. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.