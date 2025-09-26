  1. DerWesten.de
  2. Panorama
  3. Vermischtes

  4. Telekom & Vodafone: Millionen Deutsche betroffen – ihre Smartphones sind bald nur noch Elektroschrott

Veröffentlicht inVermischtes

Telekom & Vodafone: Millionen Deutsche betroffen – ihre Smartphones sind bald nur noch Elektroschrott

Avatar-Foto von Redaktion

Kunden von Telekom und Vodafone müssen aufpassen – diese Handymodelle stehen vor dem Aus. Bist du betroffen?

© IMAGO/Rolf Poss

Deutsche Telekom: Von der Bundespost zu Europas größtem Telekommunikationsunternehmen

In diesem Video stellen wir euch die Telekom vor. Sie ist Europas führendes Telekommunikationsunternehmen.

Nach über 40 Jahren kündigen Vodafone und Telekom die schrittweise Abschaltung ihrer 2G-Handynetze bis 2028 an. Das erste in Europa entwickelte GSM-Mobilfunknetz wird dann nicht mehr für Telefonie, SMS oder langsame Internetverbindungen verfügbar sein. Bisher galt 2G als Notfallnetz für Regionen ohne LTE oder 5G.

Vodafone & Telekom: Abschaltung mit Folgen für Geräte und Sicherheit

Vodafone und Telekom planen, die freiwerdenden Frequenzen für den Ausbau moderner Technologien wie 4G und 5G zu nutzen. „Mit dem freiwerdenden 2G-Frequenzspektrum können wir unser Netz weiter verbessern“, sagte Telekom-Technikchef Abdu Mudesir. Ältere Geräte wie das iPhone 4S oder Autos mit alten eCall-Systemen werden langfristig betroffen sein, während IoT-Geräte übergangsweise weiterhin das Netz nutzen können.

++ Thematisch passend: Telekom-Kunden erhalten Nachricht – sie müssen draufzahlen ++

Die alte Technik wird vor allem für ältere Handys und Autos zum Problem. Zwar sind neuere Fahrzeuge mit dem modernen eCall-Notrufsystem ausgestattet, doch ältere Modelle könnten Schwierigkeiten bekommen. Vodafone & Telekom planen laut „computerbild.de„, die neue Technik flächendeckend einzuführen, um Notrufe in Zukunft sicherer und effizienter zu machen.

Vodafone & Telekom: Zukunftssicherer Ausbau und bessere Netzqualität

Beide Mobilfunkanbieter sehen die Netzabschaltung als Chance für mehr Effizienz und bessere Datenübertragungsraten, auch in ländlichen Regionen. Trotz nostalgischer Gefühle über das Ende des 2G-Netzes bieten moderne Technologien wie 5G und 4G eine bessere Sprachqualität und schnelleren Rufaufbau.

Mehr News:

Die Abschaltung bringt Deutschland einen Schritt näher an den Mobilfunkstandard der Zukunft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.