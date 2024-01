Telekom zieht Schlussstrich – das Aus einer Legende ist besiegelt

Sie hatte einst einen gigantischen Hype ausgelöst. Für Kinder der 90er Jahre ist sie längst Kult. Nun hat die Telekom einen Schlussstrich gezogen und damit das endgültige Aus einer Legende besiegelt. Aber der Reihe nach.

Die Älteren werden sich erinnern: Es gab mal eine Zeit, in der kaum ein Mensch über ein Mobiltelefon verfügte. Noch in den frühen 1990er-Jahren waren Handys eine absolute Ausnahme. Und so griffen Menschen immer wieder auf Telefonzellen zurück, wenn sie unterwegs waren und dringende Anrufe zu erledigen hatten.

Telekom und die Telefonzellen

Die meisten Zellen waren erst gelb, später im klassischen Magenta-Style der Telekom gehalten. Bezahlt wurde mit Münzen. Blöd nur, wenn man gerade nicht genug Kleingeld bei sich trug.

Und so wurde vor rund 30 Jahren die Telefonkarte auf den Markt gebracht. Sie sollte Deutschland sofort im Sturm erobern. Bei der Post konnte man Karten mit verschiedenen Guthaben erwerben. Und so hatte man in seinem Geldbeutel immer eine Karte griffbereit, mit der man die Telefonzellen der Telekom nutzen konnte.

Die Telefonkarten wurden auch deshalb Kult, weil sie in vielen verschiedenen Designs erhältlich waren und ständig neue Designs hinzukamen. Daher waren sie auch bei Sammlern extrem beliebt und wurden in eigenen Tauschbörsen gehandelt.

Telekom zieht Schlussstrich bei Telefonkarten

Seitdem Handys vor gut 20 Jahren den Markt fluteten, nahm die Bedeutung von Telefonzellen immer mehr ab. Diese Entwicklung gipfelte darin, dass die Telekom im November 2022 den Münzeinwurf in den wenigen verbliebenen Telefonzellen in Deutschland deaktivierte.

Telefonkarten konnten noch bis Ende 2023 genutzt werden. Wer noch Guthaben auf einer Telefonkarte hatte, konnte dieses bis zum 31. Dezember für Anrufe oder Online-Zahlungen verbrauchen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Wie die „Welt“ berichtet, hat die Telekom das endgültige Aus der Telefonkarte besiegelt. Und somit bleiben die Plastikkarten künftig nicht mehr als ein kultiges Relikt der 90er.