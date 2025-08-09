Telekom versus Telecom: Kunden sollen reihenweise nachzahlen – sie müssen dringend reagieren

Verbraucher stehen vor einer neuen Herausforderung: Ein Essener Unternehmen fordert Zahlungen für angebliche Verträge, die viele Betroffene anzweifeln.

Was steckt hinter diesen Forderungsschreiben, und wie können Kunden darauf reagieren, ohne rechtliche Konsequenzen zu riskieren?

Widerspruchsverfahren: Tipps von Vodafone und Co.

Die Verbraucherzentrale Velbert warnt vor Forderungsschreiben der Essener Firma TPI Investment im Zusammenhang mit angeblichen Verträgen von 1N Telekom. Viele Verbraucher beschweren sich über Zahlungsaufforderungen in Höhe von 420 Euro. „In vielen Fällen liegt jedoch kein Vertrag vor oder er wurde rechtzeitig widerrufen. Trotzdem setzt das Unternehmen Betroffene unter Druck“, erklärt Andreas Adelberger, Leiter der Beratungsstelle Velbert. Kunden sollten Forderungen äußerst genau prüfen und zeitnah widersprechen, um Mahnbescheide oder Einträge in Auskunfteien zu vermeiden.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, den schriftlichen Widerspruch immer mit der Aufforderung nach einer Abtretungsurkunde zu verbinden. Sollten Unternehmen wie TPI Investment lediglich ein EDV-Protokoll vorlegen, reiche das nicht aus, um den Abschluss eines Vertrags eindeutig zu beweisen. Adelberger erklärt: „Teilweise hatten Betroffene aber nie zuvor Kontakt mit der 1N Telecom oder haben ihren Vertrag rechtzeitig widerrufen.“ Sollten Verbraucher unsicher sein, rät die Zentrale laut „rp“ , auf die Originalunterschrift zu bestehen und den Vertrag auf Wirksamkeit zu prüfen.

Unterstützung durch Verbraucherzentrale und Vodafone

Ein rechtzeitiger Widerruf aus den Jahren 2023 oder 2024 behält weiterhin seine Gültigkeit, auch beim neuen Forderungsinhaber. „Wer gar nicht auf die Zahlungsaufforderung reagiert, riskiert Mahnbescheide oder Einträge bei Auskunfteien“, so Adelberger weiter. Die Verbraucherzentrale NRW stellt auf ihrer Webseite ein Musterschreiben gegen TPI Investment bereit und bietet weiterführende Informationen. Ähnlich wie Vodafone unterstützt die Zentrale Kunden, die unsicher über ihre rechtliche Lage sind oder Hilfe bei einem möglichen Vertragsnachweis benötigen.

