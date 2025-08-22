Telekom-Kunden erhalten Nachricht – sie müssen draufzahlen

Die Deutsche Telekom passt ihre Festnetzgebühren ab Oktober 2025 an und bietet gleichzeitig alternative Tarife für moderne Technik.

Doch was steckt hinter der Preiserhöhung, und welche Optionen haben betroffene Kunden? Ein Überblick über Veränderungen und Chancen.

Telekom: Preisanpassung und moderne Alternativen

Ab Oktober 2025 erhöht die Deutsche Telekom laut „chip.de“ die monatlichen Grundgebühren für ältere Festnetzanschlüsse um 2,50 bis 3 Euro. Als Gründe nennt die Telekom steigende Netzbetriebskosten und rückläufige Kundenzahlen. Betroffene Kunden erhalten Benachrichtigungen per Brief oder E-Mail. Modernere Tarife bleiben von der Preiserhöhung unberührt.

Zu den Alternativen zählen Tarife wie Call Start (Fiber/IP) und MagentaZuhause Start. Call Start bleibt bei 23,95 Euro stabil, während MagentaZuhause Start für 34,90 Euro Internet und eine Telefon-Flatrate bietet. Kunden können auch Tarife mit begrenztem Datenvolumen wählen – ideal für wenig Surfer, die zuverlässige Telefonie brauchen.

Telekom: Ein Telekommunikationspionier mit globaler Präsenz

Die Telekom empfiehlt betroffenen Kunden, auf neuere Anschlüsse umzusteigen, um von moderner Technik und stabilen Preisen zu profitieren. Die Preisanhebung betrifft vor allem alte Technologien, während Tarife mit Glasfaseranbindung unverändert bleiben. Kunden sollten prüfen, welche Tarifoption am besten zu ihren Bedürfnissen passt.

Die Deutsche Telekom wurde 1995 aus der Deutschen Bundespost gegründet und entwickelte sich zu einem weltweit führenden Telekommunikationsanbieter. Mit Innovationen wie Glasfaser- und 5G-Technologie sowie Präsenz in über 50 Ländern bietet die Telekom umfangreiche digitale Dienste. Kritik gab es jüngst für die Einstellung einer beliebten App.

