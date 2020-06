Telekom: Große Störung im Mobilfunknetz – nun kommt DAS heraus

Bei der Telekom gibt es am Dienstagmorgen eine Störung.

Große Störung bei der Telekom am Dienstagmorgen!

Seit der Nacht kommt es im Mobilfunknetz der Telekom zu Störungen.

Telekom: Große Störung am Dienstagmorgen

Die Telekom teilte am Morgen mit, dass es aktuell für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten - und Sprachverbindung kommt.

Aktuell haben wir eine Störung im Mobilfunknetz. In Teilen kommt es für unsere Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten & Sprachverbindung. Das Festnetz ist nicht betroffen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten & bitten um etwas Geduld. pic.twitter.com/2IxAmOR4ZA — Telekom hilft (@Telekom_hilft) June 16, 2020

Umbauarbeiten am Netz der Deutschen Telekom für die neue Mobilfunkgeneration 5G haben zu Störungen geführt. „Wir hatten in der Nacht einen Ausfall in unserer Infrastruktur. Das hängt damit zusammen, dass wir gerade aktiv das Netz umbauen“, sagte Konzernchef Timotheus Höttges.

Wegen des bevorstehenden 5G-Starts werde die Telekom in den kommenden Wochen und Monaten im Netz viel umbauen. Seit Dienstagmorgen liefen alle Infrastrukturen wieder reibungslos.

Ein Firmensprecher sagte, die Probleme seien seit etwa sieben Uhr morgens wieder behoben gewesen. „Man kann jetzt wieder normal telefonieren und den Datenverkehr nutzen.“ Die konkrete Fehlerursache sei noch unklar und werde nun analysiert.

Großräume sind besonders betroffen

Besonders betroffen waren vorwiegend die Großstädte Berlin, Hamburg, Frankfurt und München, wie das Portal allestörungen.de zeigt.

Telekom hat seit 00:29 Uhr eine Störung. https://t.co/6A8Yq7qzkL Retweet wenn Sie auch Probleme haben #TelekomStörung — Allestoerungen (@allestoerungen) June 15, 2020

+++ „Bares für Rares“: Knallharte Aktion – Händlerin bringt Kollegen zur Verzweiflung +++

----------------

Das ist die Deutsche Telekom:

Europas größtes Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Bonn

Die Telekom ging nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost aus deren Bereich für Telekommunikation und Fernmeldewesen hervor

Anfang 2018 kam das Unternehmen auf einen Börsenwert von 81 Milliarden Euro

Die Deutsche Telekom betreibt Netze für Telefone, Datennetze oder Onlinedienste und das eigene Fernsehangebot MagentaTV

----------------

Telekom arbeitet an Fehlerbehebung

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", heißt es von der Telekom. Wie lange die Behebung des Problems noch dauert, ist aktuell noch unklar.

--------------

Top-News:

„Goodbye Deutschland“: Die Reimanns haben mehr als 30 Kilo abgenommen – SO sehen sie jetzt aus

Rossmann: Kundin wird an der Kasse rassistisch beleidigt – doch dann kommt es noch schlimmer

Kreuzfahrt: Aida-Fans überrascht – als sie dieses Schiff sehen, sind sie sprachlos

--------------

Auf Twitter berichten viele User von der Netzstörung:

Ich bin wach.

Das Mobilfunknetz der #Telekom hingegen schläft hier wohl noch.



Guten Morgen inne Runde. — Nadine (@NadineTi) June 16, 2020

Nutzer vermuten Verbindung zu neuer Corona-App

Manche User vermuten gar einen Zusammenhang mit der Corona-App, die am Dienstag gelauncht wurde.

Höttges betonte, der Ausfall habe nichts mit der Einführung der Corona-Warn-App zu tun, die am Dienstagmorgen um zwei Uhr online gestellt wurde.

Alles was du zur neuen Corona-App wissen musst, erfährst du >> hier <<

Dieser Text wird weiter aktualisiert. (ms)