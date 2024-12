Deutsche Telekom: Jetzt kommt es dicke – Kunden sehen genau hin

Bei der Telekom kommt es zu großen Veränderungen, auf die sich die Kunden besser einstellen sollten. Laut dem Deutschland-Chef Srini Gopalan und Technik-Chef Abdu Mudesir ist das neue Motto der Telekom: „We won’t stop!“ Und tatsächlich verkündet das Unternehmen, dass man die eigene Infrastruktur massiv ausbauen möchte. Das betrifft nicht nur den Ausbau von Glasfaser-, sondern auch die Mobilfunknetze.

Allgemein ist die Telekom, was den Glasfaserausbau angeht, deutlich schneller geworden als in der Vergangenheit. Wie das Fachmagazin „Inside Digital“ erklärt, benötigt das Unternehmen für das Verlegen von Glasfasern deutlich weniger Zeit als noch vor einem Jahr. Auch konnte man eine große Anzahl neuer Kunden verzeichnen, bei denen man Glasfasern aktivieren konnte.

Telekom: Glasfaserausbau ist um 50 Prozent gestiegen

Alleine in einem Jahr wurden für ganze 450.000 Kunden Glasfasern verlegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine drastische Steigerung von rund 50 Prozent. Die Telekom gibt sich damit jedoch weiterhin nicht zufrieden und verkündet, dass man bis 2027 einen jährlichen Zuwachs von einer Million Neukunden erreichen will.

Aber auch bei dem Mobilfunknetz hat die Telekom einige Pläne, um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Wie „Inside Digital“ berichtet, versorgt die Telekom mit 35.000 Mobilfunk-Standorten mehr als 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit LTE.

Das Unternehmen betreibt zusätzlich auch 12.840 5G-Antennen, die eine besonders schnelle Download-Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde haben. Zukünftig will man diese Geschwindigkeit für alle Mobilfunknetze erweitern, wie Mudesir verkündet: „Wir verdoppeln die Kapazität“. An allen 36.000 Standorten soll bald eine Kapazität von mindestens einem Gigabit pro Sekunde verfügbar sein.

Mobilfunknetz an Autobahn und Bahnstrecken soll verbessert werden

Dies betrifft insbesondere ländliche Gebiete, die in der Regel deutlich weniger Kapazitäten haben als in den Städten. In den nächsten vier Jahren plant man, das Angebot in diesen Gebieten deutlich zu verbessern, sowohl im Bereich Mobilfunknetz als auch Glasfasern. Die Telekom plant, dass in Zukunft alle Standorte mit 10 Gbit/s angebunden werden, also eine deutliche Steigerung von den momentan 1 Gbit/s.

Aber auch Reisende können sich über die Pläne der Telekom freuen, denn das Unternehmen will ebenfalls das Mobilfunknetz entlang von Bahnstrecken und Autobahnen deutlich ausbauen. Das Unternehmen plant, 470 Masten an diesen Strecken neu zu bauen und 1.900 Standorte zu modernisieren. Man kann gespannt sein, ob das Unternehmen seine Ziele erreichen wird…