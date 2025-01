Telekom-Kunden müssen höllisch aufpassen: Diese Nachricht kann sie viel Geld kosten

Phishing ist längst keine Ausnahme mehr, sondern gehört zum digitalen Alltag wie Spam-Mails und Cookie-Banner. Ob im E-Mail-Postfach, über Messenger-Apps oder sogar am Telefon – die Tricks der Gauner warten an jeder Ecke.

Doch wer Kunde der Telekom ist, sollte jetzt bitte weiterlesen! Denn wer jetzt nicht aufpasst, kann viel Geld verlieren.

Telekom: Betrüger locken mit teuren Preisen

Diesmal versuchen die Betrüger, Telekom-Kunden per E-Mail in die Falle zu locken. Auf den ersten Blick wirken die Nachrichten sehr überzeugend – fast ohne Rechtschreibfehler und mit guter Grammatik. Auch der Absender wirkt seriös, denn es ist eine t-online Mailadresse angegeben.

So wird in der Mail gewarnt, dass „Ihre Punkte: fast verloren, Ref:7878268“ sind – ein Versuch, Druck auszuüben. Dies wird noch verschärft, indem behauptet wird, dass der betroffene Kunde nur noch bis zum 31. Dezember Zeit habe, seine Magenta Treuepunkte zu retten bzw. einzulösen. Laut „heise online“ könnten die gesammelten Punkte beispielsweise gegen ein iPhone Pro16 oder einen Thermomix eingetauscht werden.

Dafür wäre nur eine geringe Zuzahlung zu den gesammelten Punkten erforderlich. Nach Ablauf der Frist würden die Punkte verfallen. „Nach diesem Datum wird ihr Punktestand automatisch auf null zurückgesetzt, auch wenn die Punkte nicht eingelöst wurden. Um von Ihren gesammelten Punkten zu profitieren, laden wir Sie ein, diese rechtzeitig gegen ein Geschenk aus unserer Belohnungsliste einzutauschen“, heißt es in der betrügerischen Nachricht von Telekom.

Telekom: Kriminelle erbeuten viel Geld

Wer also einen Preis haben möchte, wird aufgefordert, Adress- und Zahlungsinformationen zu hinterlegen. Doch Vorsicht – hier lauert der Hase in der Suppe, denn für die geringe Zuzahlung müssen die Nutzer ihre Kreditkartendaten hinterlegen. So schlagen die Betrüger zwei Fliegen mit einer Klappe – sie ergaunern persönliche Daten und auch noch Geld! So können die Diebe nicht nur die Daten für einen Einkauf oder ähnliches nutzen, sondern auch die Kontodaten, um viel Geld vom Konto abzuheben.

Aber Achtung, das ist noch nicht alles! Besonders bei der Verwendung von Mobiltelefonen ist Vorsicht bei solchen Nachrichten und Mails geboten: Denn dort sind die betrügerischen Webseiten nur schwer zu identifizieren.