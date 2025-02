Telekom muss hart durchgreifen – alle Mobilfunkkunden betroffen

Erst kürzlich musste die Telekom ihre Kunden warnen. Denn seit Ende 2024 waren vermehrt E-Mails im Umlauf, hinter denen nicht der Anbieter steckte. Stattdessen wurden Kunden hier mit einer vermeintlichen Aufforderung, Treuepunkte einzulösen, in die Falle gelockt. Vor dieser Nachricht solltest du dich jetzt in Acht nehmen >>>.

Jetzt meldet sich die Telekom erneut bei ihrer Kundschaft. Viele Mobilfunkkunden erhalten derzeit eine Nachricht, in der sie über die Einführung neuer Schutzmaßnahmen informiert werden. Und dieser Schritt hat einen ernsten Hintergrund.

Telekom will Kunden schützen

Ob der Enkeltrick oder andere Maschen: Auch Telekom-Kunden sind vor Phishing-Nachrichten nicht gefeit und geraten dadurch immer wieder in die Fänge perfider Betrüger. Damit soll aber bald Schluss sein, wie der Anbieter jetzt offenbart.

Denn zum 1. April 2025 will die Telekom eine neue SMS-Firewall einrichten, die es Betrügern deutlich schwerer machen soll, an deine Daten zu gelangen. Noch bevor du überhaupt eine Phishing-Nachricht erhältst, soll diese bereits abgefangen werden. So würde verhindert werden, dass Mobilfunknutzer überhaupt erst in die Bredouille kommen, den Forderungen aus der SMS Folge zu leisten.

Plötzlich geht die Nachricht um

Phishing-Nachrichten würden mittels Firewall somit direkt abgefangen, als Spam eingestuft und bei Bedarf die unbekannten Absender blockiert werden. So die Idee der Telekom. Damit soll das Sicherheitsniveau der Kunden deutlich steigen.

Doch wie stellen Mobilfunkkunden sicher, dass auch bei ihnen die neue Sicherheitssoftware implementiert wird? Laut Telekom soll dies automatisch erfolgen. Kunden müssen dafür noch nicht mal aktiv zustimmen oder im Vorfeld technische Vorkehrungen treffen. Sie erhalten dazu aber im Vorfeld eine Nachricht. Einen 100-prozentigen Schutz vor perfiden Betrügern kann der Anbieter aber dennoch nicht garantieren.