Na, das ist mal überraschend! Tee gehört für viele Menschen in Deutschland und speziell auch in der Türkei zum Alltag. Egal, ob als Waffe gegen den deutschen Winter oder als Alltagsbegleiter im türkischen Sommer – Tee geht oft und fast immer.

Im Türkischen heißt Tee übrigens Cay. Und das liegt nicht nur daran, dass das Land in Asien liegt. Tatsächlich hat der Ursprung des Wortes eine historische Komponente, die auch Deutschland erreicht. Also: Warum heißt „Tee“ auf Türkisch „Cay“ – und auf Deutsch eben „Tee“?

Darum heißt Tee auf Türkisch „Cay“ – und auf Deutsch eben „Tee“

Das türkische Wort „Cay“ stammt ursprünglich aus dem chinesischen Wort für Tee. Im Mandarin-Chinesisch heißt das Wort für Tee „cha“. Diese Bezeichnung reiste über die Seidenstraße und den zentralasiatischen Handel bis in den Westen.

Über persische und jene zentralasiatischen Sprachen übernahmen viele Völker entlang der Route ein ähnliches Wort („chai“, „chay“, „cay“). Ein anderer historischer Handelsweg war der Seeweg von den südchinesischen Küstenstädten bis nach Westeuropa.

Dort benannte man Tee nach dem chinesischen Min-Nan-Dialekt „te“. So wurde dieses Wort in ähnlichen Variationen in Großbritannien („tea“), Frankreich („the“) und eben Deutschland („Tee“) übernommen.

