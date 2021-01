Tatort: Christian Ulmen macht Andeutung nach Serien-Tod – „Schon ist das Geschrei groß“

Die Nachricht aus dem „Tatort“ hat für große Bestürzung gesorgt: Der beliebte Kommissar Lessing stirbt den Serientod.

Jetzt meldete sich „Tatort“-Star Christian Ulmen via Instagram zu Wort und sorgt für einen emotionalen Abgang.

„Tatort“: Ulmen meldet sich nach Serientod via Instagram

Der letzte „Tatort“ aus Weimar ging mächtig unter die Haut und bleibt den Zuschauern vermutlich noch eine lange Zeit in Erinnerung. Denn der Serientod von Kommissar Lessing, gespielt von Christian Ulmen, hätte emotionaler kaum sein können.

Jetzt meldet sich der Schauspieler selbst auf Instagram zu Wort. Seine Botschaft sorgt für Gänsehaut.

-------------------------------------------------------

Mehr „Tatort“-Themen:

„Tatort“ (ARD): Warum „Unter Wölfen“ ein Fall für die echte Polizei wurde

„Tatort“ (ARD): Abschied in Wien! ER hat seinen letzten Auftritt

„Tatort“: Schock für ARD-Zuschauer! DIESER Kommissar stirbt den Filmtod und wird zum Geist

-------------------------------------------------------

++++ „Tatort“: Bitter für Fans! Todes-Szenen mit Christian Ulmen schockieren – „Neujahrskatastrophe!“ ++++

„Tatort“ Ulmen gibt Statement – „dann kann ich ja auch mal im Tatort sterben“

„Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Trauergemeinde“, beginnt er auf Instagram und fährt mit einem Zitat des Künstlers Bazon Barock fort: „Der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trosts spricht, ist ein Verräter.“

Weiterhin führt Ulmen seine Gedanken zum Zitat aus und berichtet sogar von den herzerwärmenden Erfahrungen sowie der zum Nachdenken anregenden Meinung seiner dreijährigen Tochter: „Sie kannte das Konzept Vergänglichkeit gar nicht und fand trotzdem alles geil und wollte nie ins Bett vor lauter Kostbarkeit der Momente.“

In Zukunft wird Schauspieler Christian Ulmen im Weimarer „Tatort“ nicht mehr zu sehen sein. Doch sein Statement auf Instagram bietet Stoff für neue Vermutungen. Foto: imago images / Thomas Müller

In typischer Ulmen-Manier fährt der Schauspieler flapsig fort. „Jedenfalls dachte ich, wenn alle so okay mit dem Tod sind, dann kann ich ja auch mal im Tatort sterben. So gestern geschehen, und schon ist das Geschrei groß.“

-------------------------------------------------------

Das ist der „Tatort“:

Krimi-Serie auf ARD

die Erstausstrahlung am 29. November 1970

mittlerweile gibt es 49 Staffeln

eine durchschnittliche Folge ist 90 Minuten lang

-------------------------------------------------------

„Tatort“ Statement sorgt für Spekulationen

Im Netz ist die Trauer um den Serientod des Kommissars nach wie vor groß. So kommentieren einige Nutzer: „Ich. Bin. Nicht. Einverstanden!“ oder „Oh nein, du darfst nicht wirklich tot sein! Bitte nur ein böser Traum!“ Manche fordern direkt: „Komm einfach zurück.“

++++ „Tatort“-Star Jan Josef Liefers erfüllt sich Herzenswunsch – DAS will er im ZDF zeigen ++++

Doch neben der ganzen Serien-Trauer gibt es auch neue Hoffnung von Ulmen höchstpersönlich. Wer Sorge hatte, dass der Weimarer „Tatort“ mit Nora Tschirner komplett abgeschafft werden könnte, wird durch Ulmens Worte eines Besseren belehrt: So schreibt er unter seinem Beitrag weiter: „So bleiben wir gespannt und zuversichtlich im Angesicht der Unverschämtheit, dass wir alle sterben werden, und freuen uns demütig auf neues Tatgeorte aus Weimar...“ und konkret: „Natürlich wird Tatort Weimar weitergehen!“ (ali)