„Tatort“: Star verlässt ARD-Krimi – Fans fassungslos

Bereits seit über fünfzig Jahren läuft der „Tatort“ in der ARD. Die Krimireihe ist also das, für das man das Wort „Dauerbrenner“ erfunden hat. Verständlich also, dass die Zuschauer in all den Jahren schon den ein oder andere Kommissar kommen, und auch wieder gehen sahen. Man denke nur an Kult-Schauspieler wie Manfred Krug, der den Hamburger Kriminalhauptkommissar Paul Stoever zwischen 1984 und 2001 in 41 Folgen spielte. Oder an Götz George, der zwischen 1981 und 1991 den legendären Horst Schimanski spielte.

Zuletzt erst verabschiedete sich Anna Schudt, die im Dortmunder „Tatort“-Team die Rolle der Martina Bönisch innehatte. Und nun wird auch ein Teil des Dresdner Ermittlerteams die Dienstwaffe für immer an den Nagel hängen. Schauspielerin Karin Hanczewski wird nach neun Jahren als Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak ausscheiden.

Trauriger Abschied vom „Tatort“

Ein schwerer Schritt für die Schauspielerin. „Neun Jahre und in insgesamt 18 Folgen bin ich als Karin Gorniak durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen. Die Arbeiten, bei denen wir gemeinsam auf der Suche waren, das Menschliche, das Abgründige und den Humor auslotend, waren für mich immer bereichernd. Und ich hoffe, dass es uns auch gelungen ist, etwas Zeitrelevantes zu erzählen, denn das war und ist in meinem Verständnis der Tatort immer gewesen. Ich war sehr gern Teil des Dresdner Tatort-Teams, bin an Herausforderungen gewachsen und habe so viel Sympathie erfahren. Das alles ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar“, so Karin Hanczewski.

Und weiter: „Die Entscheidung zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen. Ich danke meinen Kollegen und Kolleginnen, allen voran Martin Brambach, Cornelia Gröschel und Alwara Höfels, mit der die Reise begann, dem MDR, der Madefor Film und Wiedemann & Berg für die Zusammenarbeit und ihr langjähriges Vertrauen in meine Arbeit. Ganz besonders danke ich auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen – für ihre Treue und die Neugier, uns Sonntag für Sonntag zu begleiten.“ Der letzte Einsatz für Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak wird der „Tatort – Herz der Dunkelheit“ sein. Wann die ARD den Film zeigt, ist bislang noch unklar.

Die Fans jedenfalls sind erschrocken ob des unerwarteten Abschieds. „Nein. Man, man, man. Was ist denn da los beim Tatort?“, fragt beispielsweise ein „Tatort“-Fan bei Twitter. Und ein anderer ergänzt: „Ein herber Verlust. Dresden ist eines von zwei meiner Lieblingsteams. Die Konstellation der Drei ist genial, da wird Karin sehr fehlen. Das muss ich erstmal sacken lassen. Das Herz weint.“