Tankstelle: Schock im Neuen Jahr! Kunden fallen aus allen Wolken

Wer am frühen Neujahrsmorgen eine Tankstelle aufgesucht hat, musste sich möglicherweise erst einmal verwundert die Augen reiben.

Denn pünktlich zum Beginn des Jahres 2021 sind die Spritpreise deutlich teurer geworden. Grund dafür sind neue Gesetzesänderungen, nach denen sich nun jede Tankstelle in Deutschland richten muss.

Tankstelle: Höherer Spritpreis ab 2021 – das steckt dahinter

Zunächst einmal endet mit dem 1. Januar 2021 die Mehrwertsteuersenkung, die wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im Vorjahr angeordnet wurde. Das heißt: Der Mehrwertsteuersatz steigt von 16 wieder auf 19 Prozent an. Doch das macht nur einen kleinen Teil des erhöhten Benzinpreises aus.

Ab dem 1. Januar 2021 steigen in ganz Deutschland die Benzinpreise. Foto: imago images / onw-images

Hauptgrund für den teureren Sprit ist die neue CO2-Steuer der Bundesregierung. Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es ab diesem Jahr einen nationalen CO2-Preis für Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben.

Die Preiserhöhungen im Detail

Nach Angaben der Bundesregierung steigen die Preise für die Kunden wie folgt:

Benzin: + 7 Cent pro Liter

Diesel: + 7,9 Cent pro Liter

Heizöl: + 7,9 Cent pro Liter

Erdgas: + 0,6 Cent pro Kilowattstunde

Mit Mehrwertsteuer und der CO2-Steuer steigt der Spritpreis also insgesamt um rund 10 Cent pro Liter an. Dafür sollen Bürger anderswo entlastet werden - so wird etwa die Ökostrom-Umlage, die Bürger mit dem Strompreis zahlen, aus Steuermitteln gesenkt.

Wird der Sprit in den nächsten Jahren immer teurer?

Doch nicht überall bleibt es bei diesen 10 Cent. Die „Bild“ berichtet etwa von einer Berliner Tankstelle, die ganze 17 Cent auf den bisherigen Benzinpreis draufpackt. Der ADAC erklärte dies auf Anfrage der Zeitung mit dem sogenannten „Morgenaufschlag“ – abends zwischen 18 und 22 Uhr sei das Tanken billiger.

„Das ist erst der Anfang“, kritisiert Michael Haberland, Präsident des Autoclubs „Mobil in Deutschland“ gegenüber dem „Focus“. „Der CO2-Preis soll jährlich angehoben werden und 2025 bei 55 Euro pro Tonne liegen.“and. Auch der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) und der ADAC gehen von einem Preisanstieg um 10 bis 11 Cent aus. (at, mit dpa)