Tankstelle: Schock für Autofahrer – nun wird's richtig teuer

Für viele Autofahrer wird es an der Tankstelle nun richtig teuer.

Bei diesen Preisen dürften sich die meisten Autofahrer verwundert die Augen gerieben haben.

Bisher war an den Tankstellen E10 wegen des höheren Biosprit-Anteils in der Regel günstiger als das normale Super-Benzin (E5). Doch damit ist jetzt Schluss, denn: In den allermeisten Fällen ist E10 jetzt genauso teuer wie Super-Sprit!

Tankstelle: Umweltvorschriften sorgen für höheren E10-Preis

Der Grund: verschärfte Umweltvorschriften! Der Verband der Mineralölwirtschaft (MWV) hat erklärt, dass die gesetzlich vorgeschriebene Biokraftstoff-Quote seit dem 1. Januar 2020 höher ist als früher. Ein Sprecher: „Zu Jahresbeginn ist die zu erfüllende Treibhausgas-Minderungsquote im Straßenverkehr von vier auf sechs Prozent gestiegen. Dies erfordert eine höhere Beimischung von teureren Bio-Komponenten wie etwa Ethanol bei Benzin.“

Im Klartext: Weil E10 einen höheren Anteil an Bio-Ethanol als E5-Sprint hat, steigen hier die Preise verhältnismäßig stärker.

ADAC: „Strategische Preissetzung einiger Mineralölkonzerne“

Zuvor lag der Unterschied im Preis meist zwischen zwei und fünf Cent pro Liter. Eine ADAC-Sprecherin zu „AutoBild“: „Die Preisdifferenz zwischen E10 und E5 hat sich seit Anfang des Jahres verringert.“ Und weiter: „Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich, insbesondere gehen wir von einer strategischen Preissetzung einiger Mineralölkonzerne aus.“

Der ADAC macht die Ölkonzerne für die Preisangleichung verantwortlich. Foto: imago images / Winfried Rothermel

Die Folge sei laut ADAC „im Tankstellensektor ein hartes Ringen in der Preispolitik.“ Allerdings würde das nicht für alle Tankstellen gelten. „Die Unternehmen verfolgen unterschiedliche Strategien“, so der ADAC.

Das ist der Unterschied zwischen E5 und E10

Dem Super wird ein Bioethanol-Anteil von fünf Prozent beigemischt

Deshalb ist es bekannt als E5 oder auch Eurosuper

Seit 2011 gibt es auch Super mit einem Bioethanol-Anteil von zehn Prozent

Das ist die Sorte E10

Vorteile von E10 ausgemerzt

Bitter allerdings, da jetzt die Vorteile von E10 im Grunde komplett wegfallen. Der Bio-Sprit war auch deshalb günstiger angeboten worden, um Autofahrer dazu zu bringen, dauerhaft auf E10 umzusteigen, wenn das Auto E10-tauglich ist. Jetzt bringt die Verwendung von E10 laut ADAC-Messungen durchschnittlich sogar einen leicht höheren Benzinverbrauch mit sich.

Heißt also: Wer jetzt E10 tankt, muss damit rechnen, sogar draufzuzahlen ... (mg)