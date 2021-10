Tanken: DAS solltest du keinesfalls an der Tankstelle tun – du schadest Auto und Geldbeutel

Tanken ist für viele Autofahrer ein Kinderspiel. Doch wer den Führerschien noch nicht so lange hat oder sich nicht so gut mit der Fahrzeugtechnik auskennt, sollte jetzt aufpassen.

Denn wer nicht richtig tankt, der könnte nicht nur Geld verlieren, sondern auch noch schlimme Schäden anrichten.

Tanken: Du willst Sprit sparen? Dann solltest du DAS unter keinen Umständen machen

Manche Tricks beim Tanken können ganz schön gefährlich werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Elmar Gubisch

Bei den aktuellen Spritpreisen ist an Sparen kaum zu denken. An manchen Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten wird es glücklicherweise nicht ganz so teuer. Wenn du eine Tankstelle entdeckst, die gerade relativ günstig Sprit anbietet, dann willst du natürlich zuschlagen. Aber Vorsicht! Der Sparwille sollte nicht zu weit gehen. Wer versucht auch den letzten Luftraum im Tank mit Diesel oder Benzin zu füllen, der gefährdet sich und die Umwelt, warnt die „TZ“.

Spritpreise in Deutschland:

Erhebliche Anteile an der Zusammensetzung des Spritpreises haben die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie der neue CO2-Preis.

der macht bei Superbenzin etwa 6,6 Cent je Liter aus, bei Diesel 7,9 Cent.

Das bisher teuerste Tankjahr war laut ADAC 2012. Damals schlug E10 im Durchschnitt des Monats September mit 1,671 Euro je Liter zu Buche, Diesel mit 1,524 Euro.

Standartmäßig haben Autos eine Abschaltautomatik, die verhindert, dass der Tank beim Befüllen überläuft. Dann hört die Zapfanlage an der Tankstelle sofort auf, weiter Sprit hinein zu pumpen. Doch wer unbedingt will, der kann den Tank auch noch bis zum Rand füllen. Da ist jedoch höchste Vorsicht geboten. Denn die Gefahr, dabei etwas zu verschütten, ist groß. Sprit ist nicht nur leicht entflammbar, er schadet auch der Umwelt. Deshalb solltest du immer nur so lange tanken, bis sich die Zapfanlage von selbst abschaltet. Und verschwendeter Sprit tut auch deinem Portemonnaie weh.

Und achte stets darauf, immer von der richtigen Seite zu tanken. Damit ist die Fahrseite deines Autos gemeint, an der sich der Tankdeckel befindet. Wenn du fürs Tanken erst den Schlauch um dein Fahrzeug herumziehen musst, dann könnte dieser einknicken. Dadurch bestünde die Gefahr, so „TZ“, dass die „Einrastautomatik der Zapfpistole“ nicht funktioniert. (mbo)

Spartipps vom ADAC

Wer wirklich sparen will beim Tanken, der sollte sich >>>hier informieren.