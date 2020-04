In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Tagesthemen (ARD): Kommentator erscheint SO in Sendung – Zuschauer außer sich

Wer am Montagabend in die ARD-Tagesthemen reinzappte und einen Mann mit Sturmhaube zu sich sprechen sah, dürfte einen kurzen Schock bekommen haben. Hatten Autonome das Studio gekapert, Terroristen womöglich? Nein, alles halb so wild.

Journalist Oliver Jarasch hatte für seinen ARD-Kommentar die Maskenpflicht etwas anders ausgelegt. Nach wenigen Sekunden nahm der Leiter der Abteilung „Aktuelle Magazine“, darunter zum Beispiel das ARD-Mittagsmagazin, die Abendschau und die Redaktion „ARD Aktuell“, dann auch die Maske ab. „Klar ist mit der Maskenpflicht nicht eine solche Sturmhaube gemeint“, betonte er auch gleich.

ARD: Kommentator in Tagesthemen überrascht mit Sturmhaube

Doch mit der Sturmhaube wollte der 50-Jährige auf die Absurdität der Maskenpflicht aufmerksam machen. Denn auch eine solche Maske gilt als Möglichkeit sich dieser Tage Mund und Nase zu bedecken.

„Die Autonomen werden das Vermummungsgebot kurz vor dem ersten Mai fantasievoll auszuweiten versuchen“, prophezeit Jarasch. „Es ist der Alptraum eines jeden Polizisten, wenn jedes Banditentuch als Coronaschutz umdefiniert werden könnte.“

Ingo Zamperoni moderiert gemeinsam mit Caren Miosga die ARD-Tagesthemen. Foto: imago images

Angst, dass Gesellschaft „mit Maske als Alibi Vollgas“ gibt

Grundsätzlich hält Jarasch, der mit der früheren Grünen-Landesvorsitzenden und heutigen Berliner Abgeordneten Bettina Jarasch verheiratet ist, das Tragen von Masken für gut und richtig. Aus Rücksicht auf andere und weil es ein kleines Stück Freiheit zurückgebe. Doch er warnt: „Die bundesweite Maskenpflicht suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist.“ Er habe daher Angst, dass die Gesellschaft nun wieder zu schnell „mit Maske als Alibi Vollgas“ gebe.

Sein Fazit: „Mir kommt es vor, als würde man einen Kampfhund von der Leine lassen und ihm halbherzig hinterherrufen: 'Aber vergiss nicht, den Maulkorb anzulegen.'"

Bei den Zuschauern kommt der Auftritt nicht überall gut an:

Was hat so ein Clown in den Tagesthemen verloren?

Wieder eine Tatort-Zusammenarbeit der Tagesthemen mit Til Schweiger?

Was für ein Klamauk. Jetzt wird mir auch noch die Tagesschau versaut. Ich kann nicht mehr!

