Tagesschau-Panne! Zuschauer sehen dieses Bild und sind verwirrt – „Ohne Worte“

Die Corona-Neuinfektionen haben in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Knapp 34.000 Menschen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Höchste Zeit also die Impfstrategie zu überdenken. Um die Impfkampagne, die mögliche Wiedereröffnung von Impfzentren und den Fahrplan für den Corona-Winter ging es auch in der Tagesschau. Doch was passierte da plötzlich mitten im Beitrag?

Diese Tagesschau-Panne ging am Mittwochabend um 20 Uhr an den Zuschauern nicht spurlos vorbei!

Tagesschau: Panne mitten in Sendung - Zuschauer verwirrt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollte gerade seine Überlegungen kundtun, die Impfzentren teilweise und vielleicht in kleinerer Form doch wieder für die Booster-Impfung zu öffnen, da schlich sich eine falsche Bauchbinde ein. Weiß auf Dunkelblau war dort zu lesen: „Karl Lauterbach - Fraktion SPD“ Nanu? Eine falsche Zuordnung?

Panne in der Tagesschau am Mittwochabend. Viele Zuschauer waren verwirrt. Foto: NDR/Sreenshot / Montage: DER WESTEN

Kurz nachdem Spahns Worte verhallt waren, wurde er von Lauterbach unterstützt. „Jetzt kommt es aufs Tempo an“, macht der Gesundheitsexperte der SPD in den Nachrichten deutlich. Doch unter dem Video prangt: „Jens Spahn - CDU Bundesgesundheitsminster“.

Haha @tagesschau verwechselt @Karl_Lauterbach und @jensspahn

Ist das schon eine Andeutung auf die Besetzung des Gesundheitsministers in der 🚦? pic.twitter.com/cNqIKthk9w — Jesse Ventura (@JesseVentura86) November 3, 2021

Die Lacher im Netz sind groß. Viele Twitter-Nutzer posten Screenshots der Sendung mit Lach-Emojis. Ironisch machen sie auch schon Andeutungen wie: „Ist das schon eine Andeutung auf die Besetzung des Gesundheitsministers in der Ampel?“

---------------------------

Mehr Tagesschau-Themen:

„Tagesschau“-Ex-Sprecher Jan Hofer irritiert bei RTL – „Welch tiefer Fall...“

ARD wirft spontan das Programm um – der Grund macht betroffen

ARD: Tagesschau-Sprecherin denkt wohl, die Kamera ist aus – und macht DAS

---------------------------

Hier einige der Twitter-Kommentare:

„Ohne Worte“

„Haha Tagesschau verwechselt Karl Lauterbach und Jens Spahn. Ist das schon eine Andeutung auf die Besetzung des Gesundheitsministers in der Ampel?“

„Der Karl Lauterbach hat sich stark verändert. Oder versucht die Tagesschau nur schon die künftige Bundesregierung vorweg zu nehmen?“

„Tagesschau verwechselt erstmal Jens Spahn und Karl Lauterbach“

„Klassischer Fall von freudsche Text-Bild-Schere. Aber Karl Lauterbach kann ich mir auch sehr gut als Bundesgesundheitsinister vorstellen, liebe Tagesschau.“

„Was hab ich verpasst? Mit welchen Tricks versucht Jens Spahn bitte der nächste Gesundheitsminister zu werden?“

Die ARD scheint den Fehler bemerkt zu haben. In der Mediathek steht unter dem Beitrag der Hinweis: „Die Sendung wurde nachträglich bearbeitet.“ Und siehe da, die Bauchbinden werden nun korrekt ausgespielt.

------------------------------------------

Das ist die ARD:

Das Erste, ARD, sendet seit den 1960er Jahren

Täglich sendet die ARD die „Tagesschau” und informiert die Zuschauer über nationale und globale Themen

In der Spezialsendung „ARD Extra” werden einzelne Themen ausführlicher beleuchtet

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die Sondersendung zeitweilig zum festen Programmpunkt

In der ARD-Mediathek können Zuschauer aktuelle Sendung nach ihrer TV-Ausstrahlung gucken

------------------------------------------

RTL hat nun auch eine Mitteilung gemacht. Welche Show nun zurückkehrt, kannst du hier nachlesen >>> (js)