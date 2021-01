Tagesschau (ARD): Zuschauern fällt heikles Detail in Beitrag auf – Empörung ist groß

Große Empörung bei den Zuschauern der Tagesschau (ARD)!

Am Freitagabend berichtete die Tagesschau (ARD) von dem in Kraft getretenen Vertrag über das Verbot von Atomwaffen der Vereinten Nationen. Dabei zeigte die Nachrichtensendung eine Weltkarte, auf der jene Länder markiert waren, die den Vertrag bisher nicht unterzeichnet haben. Doch die Darstellung ging ordentlich nach hinten los.

Tagesschau (ARD): Abendsendung mit einem heikles Detail auf der Weltkarte

Millionen Menschen schauen jeden Abend die Tagesschau in der ARD, um sich über die aktuellen Nachrichten in Deutschland und der Welt zu informieren. Dabei ist den Tagesschau-Zuschauern allerdings ein heikles Detail in einem Beitrag aufgefallen.

Der Sender veröffentlichte eine Weltkarte, die die Länder rot darstellte, welche nicht an dem Vertrag über das Verbot von Atomwaffen teilnehmen: Unter anderem USA, China, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Russland.

Und die Darstellung Russlands löste große Empörung bei den Zuschauern aus. Denn die Tagesschau stellte auch die ukrainische Halbinsel Krim als russisches Gebiet dar. Zwar hat Russland einen Vertrag über die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation unterzeichnet, doch weder die Volksabstimmung noch die Annexion der Krim werden bis heute international anerkannt.

Tagesschau (ARD): Die ukrainische Halbinsel Krim ist ein umkämpftes Gebiet. (Symbolbild) Foto: dpa

----------------

ARD-Zuschauer empört über Weltkarte

Ein Twitter-Nutzer schreibt daher: „Liebe Tagesschau, seit wann gehört die völkerrechtswidrig annektierte Krim für euch zu Russland?“ Ein anderer fragt in einem Tweet: „Hat die Bundesregierung die Annexion der Krim schon anerkannt oder warum zeigt die Tagesschau die Krim als russisches Gebiet?“

Und auch andere Twitter-Nutzer sind empört über die dargestellte Karte. Sie schreiben zum Beispiel:

„Was?! Wie kam die Tagesschau darauf von der russischen Google-Maps-Version? Solche Fehler dürfen nicht passieren.“

„Vielleicht werden die 400 Millionen Euro aus der nicht stattfindenden Gebührenerhöhung nun vom Kreml beigesteuert. Gut investiert, Präsident Putin!“

„Wow, wie kann das denn passieren?“

„Geht‘s noch?! Man kann sich nur noch fremdschämen!“

------------------

Die ARD hat bislang nicht auf den peinlichen Fehler reagiert.