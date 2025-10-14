Dank Venus, Neptun und Jupiter: Diesen Sternzeichen gelingt einfach alles

Wenn man den Astrologen glauben darf, dann haben die Stern-Konstellationen am Himmel einen großen Einfluss auf unser Schicksal, unser Wohlbefinden und unseren Erfolg wie Misserfolg in Beruf und in der Liebe. Doch erkennen wir die Zeichen auch immer richtig? Das Horoskop hilft da gerne und gibt einen Richtwert für alle Sternzeichen.

Du fragst dich schon länger, wann du endlich mal wieder Glück hast? Heute am 14. Oktober 2025 ist es soweit! Zumindest, wenn du vom Sternzeichen Stier, Jungfrau oder Schütze bist …

Glückstag für Stier, Jungfrau und Schütze

Du hast schon alles versucht, von Dating-Apps, über Speed-Dating und Bekanntschaften auf Partys, aber die große Liebe ist dir einfach noch nicht über den Weg gelaufen? Gib die Hoffnung noch nicht auf, denn am 14. Oktober hat Amor seine Pfeile gespannt und Stier-Geborene dabei fest im Visier. Also halte auch du dein Visier offen, denn dank Venus und Neptun ist heute dein Glückstag. Tiefe Begegnungen sind möglich, aber du musst auf dein Bauchgefühl und deine Emotionen achten, dann fliegen die Schmetterline schon bald wild umher.

Auch für Jungfrauen stehen die Zeichen heute auf Leidenschaft, Romantik und vielleicht sogar Liebe? Auch hier haben Venus und Neptun ihre Finger im Spiel also nutze die Gelegenheit für etwas Zweisamkeit mit deinem Schwarm oder deinem Partner. Tiefgründige Gespräche und kleine Gesten können heute das Fundament für eine lange und tiefe Bindung sein.

Beim Schützen liegt der Fokus am 14. Oktober voll auf dem Job. Jupiter verschafft dir Glück in Projekten. Du verzweifelst schon länger an einem Problem, jetzt könnte dir endlich die goldene Idee zur Lösung des Ganzen kommen. In großen Schritten steuerst du deinem Ziel entgegen. Kraft und Entschlossenheit sind jetzt und heute gefragt. Aber auch im Privaten kann dir der Einfluss von Jupiter einen zusätzlichen Schub geben. Unser Tipp: Nutz die Energie bis nichts mehr davon da ist.