T-Mobile: Heftiger Hacker-Angriff! Täter klauen Daten von zig Millionen Kunden

Erneuter Hacker-Angriff bei T-Mobile! Das Tochter-Unternehmen der Deutschen Telekom wurde offenbar Opfer eines Hacker-Angriffs – und das nicht zum ersten Mal.

2021 hatten Cyberkriminelle schon einmal Millionen Kundendaten gestohlen. Und nun ist es schon wieder passiert.

Wie jetzt herausgekommen ist, erfolgte der Angriff bereits am 5. Januar 2023. Das teilte T-Mobile allerdings erst zwei Wochen später, am Freitagabend, den 20. Januar, nach US-Börsenschluss mit. Begonnen habe er bereits Ende November. Offenbar hatten die Hacker in den USA innerhalb von nur 24 Stunden 37 Millionen Kundendaten an sich gerissen. Erst danach konnten sie erfolgreich gestoppt werden.

Vor allem persönliche Informationen – Namen, Adressen, Geburtsdaten – befinden sich nun in den Händen der Täter. Aber auch an Telefonnummern und E-Mail-Adressen wie Kundennummern sind sie nun dran.

Empfindlichere Daten wie Passwörter, Kreditkarten-, Sozialversicherungsnummern oder Kontodaten sowie Passwörter seien noch geheim, teilt T-Mobile mit. Für die Kunden ist das trotzdem äußerst unangenehm. Denn mit einem Namen, einer Adresse und einem Geburtsdatum können Kriminelle schon so allerhand anstellen.

Hacker-Angriff mit Folgen

Schon 2021 hatten Cyberkriminelle die Daten von gut 76 Millionen T-Mobile-Kunden gestohlen. Im Sommer musste die US-Tochter der Telekom ganze 350 Millionen Dollar als Entschädigung zahlen, was umgerechnet gut 320 Millionen Euro entspricht. Außerdem verpflichtete sie sich dazu, 150 Millionen Dollar innerhalb von zwei Jahren in mehr Datensicherheit zu investieren.

Mehr News:

Auch dieser etwas kleinere Angriff dürfte das Unternehmen nun eine Stange Geld kosten. Wie viel, ist noch nicht bekannt. Die Behörden sind bereits eingeschaltet und die internen Ermittlungen laufen. (mit afp)