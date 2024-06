Sylt: Ärger statt Erholung! DAS macht Urlauber rasend

Wer in Deutschland Urlaub an der Nordsee, beispielsweise auf Sylt, macht, will sich vor allem erholen. Kilometerlange Strände und – auch wenn es das Wetter derzeit nicht vermuten lässt – warme Temperaturen sorgen dafür, dass der Urlaub im eigenen Land viele Vorteile bietet.

Ein weiterer Vorteil ist die gute Erreichbarkeit. Schließlich kann man mit dem Autozug bequem nach Sylt übersetzen. Doch nicht immer ist die Anreise mit dem Auto ein Vergnügen. Die Parkplatzsituation auf der schönen Nordseeinsel bringt Urlauber regelmäßig an die Grenzen ihrer Geduld. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete über die chaotische Parksituation.

Urlaub auf Sylt: Parkstress statt Erholung

Während es in Großstädten wie München oder Berlin schon mal kritisch werden kann, einen Parkplatz zu finden, geht man auf einer Nordseeinsel schon eher davon aus, dass sich das Abstellen des Autos etwas einfacher gestaltet. Doch weit gefehlt. Wie Touristen berichten, scheinen auf Sylt gleich mehrere Parkautomaten nicht richtig zu funktionieren. Mit den Worten „Der dümmste Parkautomat steht im Westerland“ beginnt ein Urlauber auf Facebook seine Erfahrungen mit dem Parken auf Sylt zu schildern.

Auch interessant: Urlaub in China: Überwachung auf der Toilette? Touristen-Attraktion mit irrer Idee

Offenbar ließ sich der Parkautomat nicht einmal sofort bedienen – er hätte ihn zuerst „wecken“ müssen, wie „MOIN.DE“ den Urlauber zitiert. Auf dem Bildschirm wurde ihm dann mitgeteilt, er müsse eine von fünf Tasten wählen – wofür, sagte der Automat nicht, die Tasten waren schließlich nicht beschriftet. Irgendwie schaffte es der Tourist, den verschlossenen Münzeinwurf zu öffnen und 1 Euro einzuwerfen. Dann die Antwort des Automaten: Überzahlung. Da war er wirklich mit seiner Geduld am Ende.

Mit dieser Erfahrung war er offenbar nicht allein. Unter dem Artikel berichten andere Sylt-Besucher von ähnlichen Erlebnissen. So mancher hat das Gleiche erlebt und eine halbe Stunde vergeblich vor dem Automaten gewartet.

Das könnte dich auch interessieren:

Immerhin, ein Urlauber hat wohl zumindest das Rätsel um die „Überzahlung“ gelöst. Welchen Tipp er hat und was andere Urlauber zur Parksituation auf Sylt sagen, kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen.