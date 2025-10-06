Nachteulen aufgepasst! Dieses Himmelsphänomen gibt es nur ganz selten zu sehen

Die neue Woche bis hält ein echtes astronomisches Highlight bereit: Ein riesiger Supermond und ein Regen aus Sternschnuppen erwarten uns. Dieses seltene Doppel-Event verzaubert den Nachthimmel – wenn das Wetter mitspielt.

Alles, was du dafür brauchst: ein klarer Blick in die Dunkelheit.

Supermond leuchtet 14 Prozent größer

Am Montag (6. Oktober) erstrahlt am Abend der erste Supermond des Jahres. Der Mond nähert sich der Erde besonders stark und erscheint dadurch heller und größer. Laut NASA kann er bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller wirken als der blasseste Mond des Jahres. Ein Spektakel, das schon mit bloßem Auge sichtbar ist.

Sternschnuppen ergänzen den Himmelszauber

Als wäre der Supermond nicht genug, ziehen ab dem 6. Oktober auch die Giacobiniden über den Himmel. Sterne und Kometentrümmer machen die Nacht lebendig. Die Überreste des Kometen 21P/Giacobini-Zinner sorgen für mehrere Tage Sternschnuppen-Zauber – perfekte Gelegenheit für Himmelsgucker und Romantiker!

Aufmerksam nach Norden blicken – das ist laut „Bild.de“ der Rat einiger Experten. Der Ursprung des Meteorstroms liegt bei Draco, dem Drachen-Sternbild. Dunkelheit abseits der Stadtlichter erhöht die Chancen, sogar schwächere Sternschnuppen gut zu erkennen. Die beste Zeit: direkt nach Sonnenuntergang bis Mitternacht.

Mondschein erschwert Sternschnuppen-Sicht

Trotz aller Vorfreude gibt’s einen Wermutstropfen: Der helle Supermond könnte den Blick auf viele Meteore erschweren. Doch auch, wenn die schwächsten Sternschnuppen nicht zu sehen sind, lohnt sich ein Blick nach oben. Wer Glück hat, fängt trotzdem einige spektakuläre Lichtpunkte ein.

Ob mit oder ohne Teleskop: Diese Woche gehört den Sternenguckern. Pack dir eine Decke und genieße das kosmische Schauspiel!