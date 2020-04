Supermond: Schon bald kannst du das spektakuläre Himmelsphänomen sehen!

Supermond in Deutschland – in ein paar Tagen ist es soweit!

Der Supermond ist ein echtes Himmelsspektakel. Dabei leuchtet der einzige natürliche Satellit der Erde ungewöhnlich groß und superhell. Diesen Anblick gibt es nur selten – das nächste Mal erst wieder in einem Jahr.

Supermond – Was ist das?

Wenn der Mond der Erde extrem nahe kommt, erscheint er ganz besonders groß. Fällt das mit dem Vollmond oder Neumond zusammen, spricht man von einem „Supermond“.

Der Mond ist dann höchstens 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt. Er dreht seine Bahnen nämlich in einer Ellipsenform und ist deshalb nicht immer gleich weit weg von der Erde. In der Astronomie ist der „Supermond“ allerdings kein anerkannter Begriff.

Dann ist der Supermond zu sehen

In der Nacht vom 7. April auf den 8. April wird der Supermond in diesem Jahr zu sehen sein. Direkt nach Mondaufgang um 19 Uhr oder kurz vor Monduntergang am Mittwochmorgen, wenn der Erdtrabant knapp über dem Horizont steht, wirkt er besonders spektakulär.

Der Mond ist dann 356.910 Kilometer von uns entfernt.

Der Supermond hat auch Einfluss auf die Gezeiten, zum Beispiel Ebbe und Flut. Foto: picture alliance/dpa

Tatsächlich ist die Mondoberfläche selbst jedoch nicht heller, es erreicht uns während eines Supermondes aber ungefähr 30 Prozent mehr Mondlicht. Die sichtbare Oberfläche des Mondes ist aus unserer Perspektive dann größer als üblich – und leitet so entsprechend mehr Sonnenlicht an die Erde weiter.

Supermond hat Folgen für die Erde

Wenn sich die Erde und der Mond so nah kommen, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf unseren Planeten. Dann kommt es zu Springfluten und maximalen Gezeitenkräften – also Ebbe und Flut, die auch einige Tage nach dem Supermond noch anhalten.

Besonders groß erscheint der größte Vollmond des Jahres übrigens nahe am Horizont, wenn du ihn im Vergleich zu Häusern oder Bäumen siehst.

Es kommt zu einer so genannten Mondtäuschung. Dabei nimmt dein Gehirn an, dass Objekte am Horizont wesentlich näher sein müssen, als sie tatsächlich hoch am Himmel stehen – und lässt den Mond noch einmal größer erscheinen. (mk)