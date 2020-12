Supermarkt: Wertvolle Corona-Tipps! Mit diesen Tricks musst du nur einmal in der Woche einkaufen gehen

Kommt der Lockdown? Werden Supermarkt, Einzelhandel und Co. am Wochenende überrannt? Was ist in den Tagen vor Weihnachten? Wird der alljährliche Wahnsinn noch schlimmer?

Das sind Fragen, die sich die Menschen aktuell vermutlich stellen. Denn schon ohne Corona-Krise sind Supermarkt und Discounter vor Heiligabend brechend voll. Schließlich will das Festmahl am liebsten frisch gekauft werden.

Supermarkt: Diese sechs Tipps helfen dir

Doch gerade jetzt sollten wir eigentlich so selten wie möglich und nur so oft wie nötig den Weg zum Supermarkt gehen – um einer möglichen Infektion zu entgehen.

„t-online.de“ hat sechs Tipps zusammengefasst, die dabei helfen, nur einmal pro Woche einkaufen zu müssen. Ohne, dass Lebensmittel verderben oder der Hamster in uns zum Vorschein kommt. Hier sind sie:

1. Plane deine Mahlzeiten für die komplette Woche voraus

Was gibt es zum Frühstück, zum Mittag und am Abend? Was als Snack zwischendurch? Überlege dir genau, was du in der kommenden Woche essen möchtest und notiere dir diese Lebensmittel auf deiner Einkaufsliste für den Supermarkt.

2. Die Einkaufsliste soll detailliert sein

Die Woche gibt es Chili con Carne? Super, dafür brauchst du Hackfleisch, Bohnen, Tomaten und so weiter. Schreibe alles bis ins kleinste Detail auf deine Liste, damit du nichts vergisst und erneut los musst. Dafür reichen Stift und Zettel. Es gibt aber auch viele Apps, die dir dabei helfen.

Vergiss dabei nicht die Dinge, die eigentlich immer vorrätig sein sollten, wie Zucker, Mehl, Milch. Musst du mehrere Geschäfte abklappern? Schreibe dir für jedes eine eigene Liste, damit du nichts vergisst.

3. Denk an deine Lieblingsspeisen

Du liebst Nudeln oder Suppen? Die sollten auf deinem Einkaufszettel nicht fehlen. Hast du mal keine Lust groß zu kochen, kannst du spontan vom Plan abweichen, ohne nochmal extra zum Supermarkt gehen zu müssen.

4. Untersuche aktuelle Angebote und schaue online

Was sagen die neuesten Supermarkt-Prospekte? Ist etwas im Angebot? Wer die Prospekte nicht im Briefkasten haben will, kann einfach online schauen. Mittlerweile gibt es die auch digital. Apps wie Kaufda zeigen eine Übersicht mehrerer Geschäfte. So geht der Einkauf schneller. Auch kannst du dir Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Viele Supermärkte bieten den Service inzwischen an, zum Beispiel Rewe oder auch Picnic.

5. Ganz wichtig: Niemals hungrig einkaufen

Diese Weisheit sagte Mutti schon immer: Nie hungrig einkaufen gehen. Denn mit leerem Magen sieht im Supermarkt einfach alles gut und lecker aus. Deshalb landet oft etwas im Wagen, das eigentlich nicht auf der Liste steht. So bist du vielleicht auch unkonzentrierter und vergisst Dinge von deiner Liste. Also: vorher etwas essen!

6. Nicht alles muss frisch sein

Natürlich schmeckt das Brot frisch vom Bäcker besser als die abgepackte Variante. Leider hält es meist nicht so lange. Dann greife für das Ende der Woche auf eine haltbare Alternative wie Aufbackbrötchen, Knäckebrot oder Toast zurück.

„t-online.de“ empfiehlt bei Supermarkt-Wocheneinkäufen auch H-Milch statt frischer oder Tiefkühl- und Dosenobst statt frischem Obst und Gemüse für die restlichen Wochentage. (ldi)