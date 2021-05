Supermarkt: Rückruf wegen E.coli-Bakterien! DIESE Wurst solltest du auf keinen Fall essen

Produkt-Rückruf beim Supermarkt Globus!

Die Handelskette, die inzwischen einige Supermarkt-Standorte von Real übernommen hat, ruft ein Produkt aus dem Kühlregal zurück. Dort wurden im Rahmen einer Routinekontrolle E.coli-Bakterien festgestellt. Darüber hatte zunächst das Portal „Produktwarnung.eu“ informiert.

Wie es dort heißt, habe die Zentrale Handelsgesellschaft über den Rückruf von Salami informiert. Betroffen sei demnach der Artikel „Jeden Tag“ Paprikasalami in der 200g Packung.

Betroffene Packungen seien bereits aus dem Sortiment genommen worden. Wenn du ein betroffenes Produkt gekauft hast, kannst du es entweder am besten direkt entsorgen oder bei Globus zurückgeben. Dort bekommst du auch ohne einen Kassenbon deinen Kaufpreis erstattet.

Diese Charge ist laut „Produktwarnung.eu“ betroffen:

„Jeden Tag“ Paprikasalami

Mindesthaltbarkeitsdatum: 29. Mai 2021

Charge: 1104

Das Produkt wurde dabei lediglich bei Globus verkauft, andere Supermarkt-Ketten sind nicht betroffen.

Folgen von Durchfall und Bauchkrämpfen bis Nierenversagen

Erkrankungen in Folge von E.coli-Bakterien gehen mit verschiedenen Krankheitsbildern einher. Betroffene haben meist Durchfall oder Bauchkrämpfe. Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem sind besonders gefährdet. Hier können schwere Krankheitsverläufe auch blutigen Durchfall verursachen.

In seltenen Fällen kommt es bei Kleinkindern zudem zu Nierenversagen. Als weitere Komplikationen können auch Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen, wie an der Bauchspeicheldrüse oder am Herzen, auftreten. Wenn du nach dem Essen der Salami eines dieser Symptome bei dir bemerkst, solltest du in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. (dav)