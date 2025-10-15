Kunden wollen bei Aldi, Rewe und Co. mit Girocard bezahlen – Änderung an der Kasse

Inzwischen haben Verbraucher in den gängigen Supermärkten wie Aldi, Rewe und Co. zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, um ihren Einkauf zu bezahlen. Entweder mit Bargeld, EC- oder Kreditkarte, Mobiltelefon (Apple Pay/Google Pay) oder über eine digitale Geldbörse wie PayPal.

Wer mit der Girocard bei Aldi, Rewe und Co. bezahlt, der wird über einen kurzen Piepton über die gelungene Transaktion informiert. Doch das soll sich nun ändern. Kunden sollen von der Umstellung profitieren.

Änderung bei Girocard-Bezahlung im Supermarkt

Anstelle des kurzen Pieptons erklingt nun eine aufsteigende Tonfolge, die die erfolgreiche Transaktion bestätigt. Ergänzend wird es einen türkisfarbenen Haken im Girocard-Design geben, der kurz auf dem Display des Terminals erscheint. Somit gibt es seit dem 8. Oktober nicht nur einen akustischen, sondern auch visuellen Hinweis für Verbraucher.

Ein Händler nach dem anderen soll nachziehen – Pflicht ist die Änderung jedoch nicht. Für die Umstellung muss ein Software-Update installiert werden, das sollen auch bereits einige Handelsketten gemacht haben, wie eine Sprecherin von Euro-Kartensysteme erklärt. Gut möglich, dass kleinere Händler also beim gewohnten kurzen Piepston bleiben.

