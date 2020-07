Revolution an der Supermarkt-Kasse! Ein Markt hat sich für seine Kunden etwas Besonderes ausgedacht. (Symbolbild)

Supermarkt: Revolution! DAS gab es an der Kasse noch nie

Revolution an der Supermarkt-Kasse!

Ein japanisches Lebensmittelgeschäft hat sich für seine Kunden etwas Besonderes ausgedacht. Zu bestimmten Zeiten gibt es an den Kassen einen außergewöhnlichen Service für die Kundschaft. Der Supermarkt soll das erste Geschäft mit dieser Idee sein! Darüber berichtet der „Spiegel“.

Supermarkt: Das gab es an der Kasse noch nie

Der Supermarkt hat sich etwas ganz Neues für seine älteren Kunden ausgedacht. Immerhin ist Japan eins der am schnellsten alternde Industrieländern. Inzwischen ist mehr als ein Viertel der Bevölkerung älter als 65 Jahre.

Dafür gibt es zwei ausschlaggebende Gründe: Die Japaner halten sich zum einen gesund. Zum anderen verfügt das Land über ein gutes Gesundheitssystem.

Supermarkt mit neuer Idee

Um seinen älteren Kunden das Einkaufen zu erleichtern, hat sich der Supermarkt in der japanischen Provinz Fukuoka, südwestlich der Hauptinsel Kyushu, etwas Neues ausgedacht. An jedem zweiten und vierten Mittwoch eines Monats, zwischen 13 und 15 Uhr, öffnet an einer von sechs Kassen eine sogenannte „langsame“ Kasse.

Das bedeutet die Kundschaft braucht sich an dieser Kasse nicht gestresst fühlen. Die Kassierer bleiben geduldig, auch wenn die Suche nach dem Kleingeld in der Geldbörse etwas länger dauert.

Alte Menschen in Japan:

Lebenerwartung liegt bei 84,1 Jahren

mehr als 70.000 Hundertjährige leben in Japan

viele der Hundertjährigen leben in Okinawa

Japaner arbeiten meist bis ins hohe Alter

Es hat auch einen Vorteil für die etwas „schnelleren“ Kunden, sie müssen sich ebenfalls nicht gestresst fühlen, wenn sie es eilig haben können sie einfach an eine andere Kasse gehen.

Ein Viertel der Japaner ist älter als 65 Jahre. Beim Einkaufen sollen sie sich nun weniger gestresst fühlen. (Symbolbild) Foto: imago images / Bo van Wyk

Kein Stress mehr an der Supermarkt-Kasse

Angeregt wurde die Idee mit der „langsamen Kasse“ von einer Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich für Behinderte und alte Menschen einsetzt. Laut eines Sprechers der Organisation würde den älteren Kunden irgendwann der Spaß beim Einkaufen vergehen, wenn sich hinter ihnen eine lange Schlange mit genervten Kunden bilde.

Wie der „Spiegel“ berichtet stehen an den Kassen im Supermarkt Transparente mit der Aufschrift „langsame Kasse in Anwendung“, damit die Kunden erkennen können, dass es an dieser Kasse etwas langsamer vorangeht. (mia)