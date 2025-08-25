Frau kommt aus Supermarkt nach Hause – plötzlich ist sie um 3 Millionen Euro reicher!

Wer einen Lotto-Schein kauft, der sollte ihn besser nicht vergessen. Denn immer wieder passiert es Spielern, dass sie ihr Geld an einer Annahmestelle lassen, aber dann, wenn es darauf ankommt, überhaupt nicht mehr an ihre getippten Zahlen denken.

So erging es jetzt auch einer Supermarkt-Besucherin. Denn während ihres Einkaufs fiel ihr zufällig wieder ein, dass sie ja schon vor Monaten beim Eurojackpot getippt hatte. Ohne Umschweife und zum Glück noch rechtzeitig suchte sie nach ihrem Supermarkt-Einkauf die nächste Lotto-Annahmestelle auf. Gemeinsam mit ihrem Mann machte sie danach eine unfassbare Entdeckung.

Supermarkt-Kundin knackt Jackpot

Denn als sie gemeinsam mit ihrem Mann die Lotto-Zahlen der vergangenen Monate kontrollierte, fiel es dem Paar plötzlich wie Schuppen von den Augen: Die Supermarkt-Besucherin aus Unterfranken in Bayern hatte unwissentlich sage und schreibe 3,2 Millionen Euro beim Eurojackpot abgeräumt.

„Selbst als ich schwarz auf weiß die übereinstimmenden Zahlen und die Gewinnsumme sah, habe ich es nicht glauben wollen. Man realisiert das gar nicht wirklich“, so die neue Millionärin laut Lotto Bayern. „Wer rechnet schon mit einem Gewinn von über 3 Millionen Euro?“

So sahnte die Frau Millionen ab

Gegenüber „Lotto Bayern“ verriet die Supermarkt-Kundin auch ihren „Trick“, der sie zur satten Gewinnsumme brachte: „Ich spiele nicht einmal besondere Zahlen, sondern kreuze einfach die Kästchen aus dem Bauch raus an.“

Doch vielleicht hatte die Frau ihrem Schicksal auch den Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Denn erst vor wenigen Wochen habe sie gegenüber ihrem Mann gemeint „Es ist mal wieder an der Zeit, dass ein Bayer Glück hat.“ Gesagt, getan! Dabei hätte die Supermarkt-Kundin ihr Glück fast ein bisschen zu sehr herausgefordert, lief sie ja für ein Vierteljahr selbst mit einem millionenschweren Gewinnerschein durch die Gegend.