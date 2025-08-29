Supermarkt-Mythos sorgt bei Kunden für Unmut – Kaufland wehrt sich

Um die Weihnachtsartikel in den Supermärkten ranken sich so einige Mythen – für viele Kunden wirkt es, als ob das Weihnachtsgebäck jedes Jahr früher in die Regale kommt. Während draußen noch hochsommerliche Temperaturen herrschen, finden sich bei Aldi, Rewe und Co. bereits Lebkuchen und Spekulatius im Sortiment. Doch jetzt reagiert Kaufland auf diese Annahme – und wehrt sich entschieden dagegen.

Mit dem Einzug der Lebkuchen in die Supermärkte hört man beim Einkaufen immer wieder denselben Spruch: „Die verkaufen das auch jedes Jahr früher.“ Aber was steckt wirklich dahinter? In der Serie „Stimmt es eigentlich, dass …?“ klärt der Geschäftsleiter für Einkauf bei Kaufland, Markus Geiger, diesen Mythos auf.

Kaufland bietet Lebkuchen mit Herbstbeginn an

Tatsächlich wird das Weihnachtsgebäck jedes Jahr zum selben Zeitpunkt verkauft, wie es auch „alle in der Branche“ machen. Geiger erklärt, dass der Verkauf von Lebkuchen, Spekulatius und Marzipan bereits im Spätsommer beginnt. Konkret bedeutet dies ab Ende August oder Anfang September, also zum meteorologischen Herbstbeginn. Geiger stellt klar: „Lebkuchen und Co. im Juli gab es bei Kaufland noch nie, das ist selbst für die sehr weihnachtsbegeisterten Kunden zu früh.“

Aber warum werden Weihnachtsartikel eigentlich bereits im Herbst angeboten und nicht erst in den winterlichen Monaten? Geiger erklärt, dass Kaufland damit auf die Vorfreude der Kunden auf die Weihnachtszeit reagiert. Er berichtet, dass viele Kunden „nicht nur in der Vorweihnachtszeit Plätzchen essen“ möchten. Er fährt fort: „Mit Lebkuchen und Spekulatius können sie sich einfach frühzeitig in weihnachtliche, festliche Stimmung bringen.“

Gerücht um die Schokoladen-Weihnachtsmänner

Das ist jedoch nicht der einzige Mythos rund um Lebkuchen, den Geiger aufklärt. Viele Kunden machen sich nämlich Sorgen um die Haltbarkeit der Produkte. Immerhin müssen diese vom Spätsommer bis in die Winterzeit frisch bleiben. Doch auch hier kann Geiger beruhigen. Er erklärt: „Natürlich bieten wir unseren Kunden immer frische Produkte an. Das funktioniert allein deshalb gut, weil unsere Kunden diese Produkte rege nachfragen und wir daher immer wieder nachbestellen. Unsere Filialen werden also bis kurz vor Weihnachten laufend mit Lebkuchen und Co. beliefert.“

Am Ende der Serie „Stimmt es eigentlich, dass …?“ räumt der Kaufland-Chef mit einem weiteren Mythos um die Weihnachtsartikel auf – dieses Mal geht es um die Schoko-Weihnachtsmänner. Unter den Kunden hält sich das Gerücht, dass nicht verkaufte Weihnachtsmänner am Ende in Schokoladen-Osterhasen verwandelt werden.

Doch das ist nichts weiter als ein Gerücht, wie Geiger betont. Das sei sogar „lebensmittelrechtlich verboten“. Nach der Weihnachtszeit werden die Schoko-Weihnachtsmänner nicht neu verwertet und schon gar nicht zu Osterhasen verarbeitet. Stattdessen bietet Kaufland sie nach Weihnachten zu reduzierten Preisen an. Immerhin schmecken diese „ja auch nach Weihnachten noch“, scherzt Geiger.