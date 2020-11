Supermarkt: Unglaubliche Szenen! Kunden hören DIESE Nachricht und rasten aus

Nicht nur in den deutschen Supermärkten wird Klopapier gekauft, um es zu horten. Auch in anderen Ländern geht es ähnlich zu. (Symbolbild)

Wenn du denkst, dass nur Deutsche beim Wort Lockdown im Supermarkt eskalieren, hast du weit gefehlt. Das horten ist auch in anderen Ländern sehr beliebt. Bei diesen Szenen bei einem Supermarkt-Einkauf kann man sich nur an den Kopf fassen!

Die Alltagsmaske gehört bei jeglichen Besorgungen inzwischen zum festen Bestandteil. Ein ganz anderes Corona-Thema sorgt dafür allerdings gerade wieder für Gesprächsstoff: Die Hamsterkäufe. Schon im Frühjahr sorgten Meldungen darüber, dass Menschen Klopapier, Mehl oder Nudeln horten würden, für Verwunderung. Doch während die Menschen in Deutschland sich über leere Regale im Supermarkt ärgern, nimmt das Szenario in Großbritannien geradezu erschreckende Dimensionen an.

Der Grund für Panikkäufe und die unfassbaren Szenen von der Insel ist der nationale Lockdown. Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte diesen wegen dramatisch ansteigender Zahlen am Wochenende für England an.

Johnson steht wegen seiner Politik in der Corona-Krise massiv in der Kritik. Großbritannien verzeichnet zwischenzeitlich mehr Fälle pro Millionen Einwohnern als die USA. Vor allem in England und Wales befinden sich gigantische Infektionsketten. Jetzt soll der nationale Lockdown für eine Entspannung in den Krankenhäusern sorgen.

Das bedeutet unter anderem: Alle „nicht dringend notwendigen“ Geschäfte im Einzelhandel schließen, anders als in Deutschland, ihre Pforten auf Zeit. Mehr noch: Johnson forderte die Engländer auf, ihre Wohnung nicht mehr ohne triftigen Grund zu verlassen.

Corona in Großbritannien:

In der vergangenen Woche vermeldete Großbritannien an jedem Tag mehr als 20.000 Neuinfektionen

Ebenso berichtet das Köngreich von etwa 300 Toten pro Tag

Sollte die Ausbreitung des Virus nicht durch stregen Maßnahmen gestoppt werden, könnte es laut wissenschaftlicher Studien im Winter zwischen 2000 und 4000 Toten kommen – täglich

Zehn Personen stecken in Großbritannien derzeit bis zu 16 weitere Personen an

Diese Maßnahme soll ab Donnerstag in Kraft treten. Und anscheinend kosten einige Menschen die Möglichkeit zum Hamstern vorher noch einmal voll aus...

Das zeigen Fotos und Videos, die die Zeitung „Sun“ jetzt veröffentlicht hat, mehr als deutlich. Vor den Geschäften bilden sich meterlange Schlangen über den gesamten Parkplatz. Mitarbeiter müssen Absperrungen aufstellen, um die wartenden Kunden besser steuern zu können.

Im Geschäft folgt dann ein beispielloses Gedränge, wie es unter Einhaltung des Mindestabstands gerade noch möglich ist. Die Regale sind wie leergefegt, die Waren stapeln sich dafür meterhoch in den Einkaufswagen.

Katzenstreu, Klopapier, Kartoffelchips: Einkaufswagenweise schieben die Menschen ihre Hamsterkäufe zu ihren Autos. Doch nicht nur die Supermärkte stehen hoch im Kurs, auch vor den zu Donnerstag schließenden Möbelhäusern und Kleidergeschäften reihen sich die Engländer in meterlange Schlangen ein, die einmal rund um das Möbelhaus reichen.

Ob der Einkauf die vermutlich stundenlange Wartezeit und das Infektionsrisiko rechtfertigt, können wohl nur die Betroffenen selbst entscheiden. Du willst dir selbst ein Bild von der Situation machen? Hier bei der „Sun“ kannst du dir die Bilder und Videos ansehen.

Lidl stellt sich auf Hamsterkäufe ein

Doch auch in Deutschland befürchten die Supermärkte wieder vermehrt, dass Hamsterkäufer alles wegkaufen. Deswegen geht der Discounter Lidl einen weiteren Schritt und fordert augenzwinkernd, dass er seine Türpolitik ab sofort wohl ein bisschen anpassen müsse. Was es damit auf sich hat, liest du hier >>>

Neue Corona-Regeln in Deutschland

Doch auch in Deutschland musst du dich bundesweit auf Änderungen einstellen. Diese gelten seit Montag. Einen Überblick über die neuen Corona-Regeln siehst du hier >>> (vh)