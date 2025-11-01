Lawinen-Drama in Südtirol! 5 Deutsche in den Tod gerissen

Im Ortlergebirge in Südtirol hat eine Lawine fünf deutsche Bergsteiger in den Tod gerissen. Wie die italienische Bergwacht berichtet, wurde die Gruppe beim Aufstieg von Schneemassen verschüttet.

Tragischerweise starben alle drei Mitglieder der ersten Gruppe direkt vor Ort – die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun. Zwei weitere Deutsche, die zur zweiten Gruppe gehörten, galten zunächst als vermisst. Jetzt ist klar: Auch sie sind der Lawine zum Opfer gefallen.

Lawine reißt deutsche Bergsteiger in den Tod

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Vertainspitze, die mit ihren 3.345 Metern bei Bergsteigern beliebt ist. Besonders ihre panoramareiche Aussicht zieht zahlreiche Kletterer und Wanderer an. Beide Gruppen waren am Berg unterwegs, vermutlich beim Aufstieg, als plötzlich die Lawine niederging. Ob die deutschen Bergwanderer mit Skiern ausgerüstet waren, ist aktuell unklar.

Rettungsmannschaften der italienischen Bergwacht suchten sofort nach den Vermissten. Dabei setzten sie Hubschrauber und Drohnen ein. Trotz modernster Technik gelang es zunächst nicht, die zwei verschollenen Bergsteiger zu finden. Neben der Bergwacht unterstützen auch die italienische Finanzpolizei und Feuerwehr die Suche unter den tonnenschweren Schneemassen.

Zwei Bergsteiger überleben

Die Opfer waren Teil zweier Gruppen – eine bestand aus drei Personen, die alle gestorben sind. Die zweite Gruppe war mit vier Bergsteigern unterwegs. Von ihnen überlebten zwei das Unglück, während zwei zunächst als vermisst galten.

Am Samstagabend (1. November) teilten die Bergwacht in Sulden mit, dass auch die beiden noch Vermissten das Unglück mit Sicherheit nicht überlebt haben. (mit dpa)