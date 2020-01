Südtirol: 27-Jähriger rast in deutsche Reisegruppe – sechs Tote +++ Dortmunder (22) stirbt

Bozen. Schrecklicher Unfall in Südtirtol. Ein Auto ist in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Unter den verunglückten Opfern sollen sechs Deutsche sein. Das teilte ein Polizeisprecher aus Bozen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

Das Auto sei gegen 1.00 Uhr nachts in der Nähe von Bruneck in die Gruppe gefahren.

Bei den Opfern des schweren Verkehrsunglücks in Südtirol handelt es sich nach italienischen Medienberichten um Deutsche zwischen 20 und 25 Jahren. Die Gruppe habe nach einem Abend in einem Lokal an einem Reisebus in Luttach gestanden, als das Auto in die Gruppe gerast sei, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Südtirol: Raser fährt in Reisegruppe - sechs Deutsche tot

Foto: Freiwillige Feuerwehr Luttach/dpa

Der 27 Jahre alte Autofahrer ist laut einem Medienbericht festgenommen worden. Ihm werde mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Der Fahrer des Unfallwagens habe nach einem ersten Test mehr als 1,9 Promille Alkohol im Blut gehabt. Er werde auch auf Drogen untersucht.

Die meisten Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol stammen nach derzeitigen Erkenntnissen aus NRW. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag über Twitter bekannt gegeben.

Ein Opfer kommt aus Dortmund

Die Polizei Dortmund veröffentlichte am Sonntagnachmittag die Information, dass einer der Getöteten ein 22-Jähriger aus Dortmund sei.

--------------------------------

Mehr Themen:

--------------------------------

Noch am Unfallort gestorben

Berichten des Senders Rai Südtirol zufolge sei das Fahrzeug in Luttach im Ahrntal in eine Gruppe aus 17 Menschen gerast. Mehrere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Eine Frau sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck in Österreich geflogen worden. Die sechs Menschen seien noch am Unfallort gestorben.

„Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie“, sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer Pressekonferenz in Luttach. „Wir sind alle geschockt.“

Autofahrer mit Alkohol im Blut

Der Autofahrer habe überlebt. Nach Medienangaben hatte der Einheimische Alkohol im Blut. Ein Sprecher der Feuerwehr in Luttach sagte der dpa, die Menschen seien auf der Hauptstraße des Ortes unterwegs gewesen. Vermutlich seien sie ausgegangen. In der Gruppe von Deutschen hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sei gehabt, hieß es bei der Polizei.

160 Einsatzkräfte waren dem Bericht zufolge im Einsatz. Am Morgen sollte es eine Pressekonferenz in dem Ort geben.

Die Gegend liegt in Italien an der österreichischen Grenze und ist als Ski- und Wintersportgebiet bekannt. Erst vergangenes Wochenende kamen bei einem Lawinenunglück in Südtirol drei Deutsche ums Leben (jhe mit dpa)