Polizisten am Sonntagabend in Stuttgart. Weniger als 24 Stunden zuvor hatten hier heftige Straßenschlachten getobt.

Stuttgart: Nach Straßenschlachten in der Innenstadt – Polizei nennt DIESE neuen Details

Stuttgart. Unfassbare Bilder aus Stuttgart!

In der Nacht auf Sonntag haben sich dutzende gewalttätige Kleingruppen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Dabei verwüsteten sie die Innenstadt in Stuttgart und verletzten mehrere Polizisten.

Stuttgart: „Die Situation ist völlig außer Kontrolle“

„Die Situation ist völlig außer Kontrolle“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Einsatzkräfte aus ganz Baden-Württemberg waren in der Nacht nach Stuttgart beordert worden, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Insgesamt wurden bei den Ausschreitungen 19 Beamte verletzt. Einer konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen, das gab der stellvertretende Leiter des Polizeipräsidiums von Stutttgart, Thomas Berger, am Sonntag in einer Pressekonferenz bekannt. Insgesamt seien 40 Geschäfte angegriffen worden. Bei neun Läden sei es zu Plünderungen gekommen

Ein Polizeiwagen vor einer eingeschlagenen Scheibe. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Er sei seit 30 Jahren Polizeibeamter und habe schon einiges erlebt, aber solche Szenen hat es in Stutgart noch nie gegeben, wie die Gewalt hier ausgeübt wird. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, so Berger weiter.

Mindestens 7 der 24 vorläufig Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt werden. Das gab der Stuttgarter Polizeivizepräsident Thomas Berger am Sonntag bekannt. Er rechnet außerdem mit weiteren Festnahmen.

Infos zu den Beteiligten wurden auch bekannt. Sieben waren unter 18 Jahre alt. Sieben weitere zwischen 18 und 21 Jahren.

Polizei schließt politische Motivation aus

„Ich kann eine linkspolitische oder überhaupt irgendeine politische Motivation ausschließen“, wird Stuttgarts Polizeipräsident Franz Lutz am Sonntag von „ntv“ zitiert. Auch eine Verbindung zu den Ausschreitungen in den USA, wo der Tod von George Floyd eine internationale Demonstrationswelle gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt ausgelöst hat, halten die Verantwortlichen für unwahrscheinlich.

Polizisten in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: Christoph Schmidt / dpa

„Von den Verhältnissen in den USA unterscheiden uns so viele Dinge, da reicht eine Pressekonferenz nicht“, so Thomas Berger laut „Bild“. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) bekräftigt: „Nach der Besprechung mit der Polizei kann ich nicht erkennen, dass es um das Thema Rassismus geht – und vor allem nicht um das Thema Rassismus bei der Stuttgarter Polizei.“

Heftige Ausschreitungen

In den sozialen Medien kursieren Videos, die offenbar das Ausmaß der Eskalation in Stuttgart zeigen. Es ist zu sehen, wie Männer die Scheiben von Polizeiwagen einschlagen oder gegen Schaufenster treten.

„Es wurde richtig randaliert“

„Es wurde richtig randaliert“, kommentierte ein Polizeisprecher die Videos. Einige Geschäfte seien betroffen gewesen, zudem Autos. Es habe auch Plünderungen gegeben.

Auf dem Stuttgarter Schlossplatz und in der nahegelegenen Königstraße sei die Situation besonders eskaliert.

Das Schaufenster eines Geschäfts in der Königstraße. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Polizeikontrolle als Auslöser

Doch was war der Auslöser der Ausschreitungen?

Laut Berger: „Die Polizei kontrollierte gegen 23.30 einen 17-jährigen Deutschen im Schlossgarten wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts.“ Sofort hätten sich 200 bis 300 Personen aus der Partyszene mit dem Jugendlichen solidarisiert und die Beamten vor Ort mit Steinen und Flaschenwürfen angegriffen.

Mehr als 20 Randalierer festgenommen

Auf dem Schlossplatz hätten sich noch mehr beteiligt, die Gruppe sei auf 400 bis 500 Personen gewachsen. 24 Personen seien vorläufig festgenommen worden. Man sei noch mitten in den Ermittlungen. (nr, pg mit dpa)