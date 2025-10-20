Kriminelle syrische Großfamilie verlässt Deutschland – und erhält zum Abschied fast 23.000 Euro

Eine Großfamilie aus Syrien, deren Mitgliedern mehr als 160 Straftaten zur Last gelegt werden, hat Deutschland verlassen. Wie das baden-württembergische Justizministerium am Montag (20. Oktober) in Stuttgart mitteilte, sind mittlerweile 17 Familienmitglieder, von denen ein Großteil polizeibekannt war, freiwillig nach Syrien ausgereist. Drei Familienmitglieder sitzen demnach noch wegen Verurteilungen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen in Haftanstalten in Deutschland.

Bereits im Juni und August hatten demnach vier Angehörige der Großfamilie direkt aus der Strafhaft beziehungsweise der Untersuchungshaft heraus Deutschland verlassen. Am Samstag reisten den Angaben zufolge 13 weitere Familienangehörige nach Syrien aus. Laut Ministerium wurden jedem Familienmitglied für die freiwillige Ausreise durchschnittlich 1350 Euro gezahlt – insgesamt also rund 23.000 Euro.

Mit 23.000 Euro nach Syrien – billiger als Verbleib in Deutschland

Die aus Syrien stammende Familie kam zwischen 2015 und 2020 nach Deutschland und lebte in Stuttgart. Deren Angehörige sorgten im Südwesten wiederholt für Schlagzeilen. Insgesamt sechs der bislang ausgereisten Familienmitglieder wurden wegen Straftaten, unter anderem wegen Gewaltdelikten und schweren Diebstahls, verurteilt.

Wie Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) betont, habe es sich bei der aktuellen Ausreise nicht um eine Abschiebung gehandelt, sondern um eine sogenannte „kontrollierte“, also freiwillige Ausreise. Abschiebungen nach Syrien sind aktuell nicht möglich, da es kein Abkommen mit den dortigen Machthabern gibt (>>> hier mehr dazu).

Wie der „SWR“ berichtet, hat Justiz-Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) die 1350 Euro pro Person verteidigt. Dieser Betrag orientiere an bestehenden Ausreiseprogrammen des Bundes und komme das Land Baden-Württemberg letztlich günstiger als der weitere Verbleib der Familienmitglieder in Deutschland. (mit dpa)