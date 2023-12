Stuttgart: Heftige Explosion in Mehrfamilienhaus – mehrere Menschen verletzt

In Stuttgart ist es am Morgen des 30. Dezembers zu einer schlimmen Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach den Angaben der Feuerwehr Stuttgart wurden bei dem Vorfall mehrere Menschen verletzt. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar.

Stuttgart: Heftige Explosion in Mehrfamilienhaus

Von der Explosion berichtet die Feuerwehr Stuttgart über X gegen kurz nach 11.30 Uhr: „Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften in der #HedelfingerStraße in #Stuttgart #Hedelfingen im Einsatz oder auf der Anfahrt. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Explosion in einer Wohnung gemeldet.“

Weitere spannende News für dich:

Später gab es an derselben Stelle auch noch ein Update: „In einer Wohnung im Obergeschoss kam es zu einer Explosion. Der Rettungsdienst untersucht acht Personen, davon werden zwei Personen zur weiteren Behandlung mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.“ Am Mittag sei ein Baustatiker eingetroffen, der die Sicherheit des gesamten Gebäudes überprüfen sollte. Zur möglichen Ursache der Explosion gab es zunächst noch keine Angaben. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren nach dem Vorfall vor Ort.