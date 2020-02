Sturm „Sabine“ richtete in Deutschland große Schäden an. (Symbolbild)

Sturm „Sabine“ in Deutschland: Drama an Krankenhaus – zwei Menschen in Lebensgefahr

Saarbrücken. Sturm „Sabine“ fegt seit Sonntag mit orkanartigen Böen über Deutschland hinweg. Für Rettungskräfte im gesamten Bundesgebiet bedeutet das Schwerstarbeit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte mit deutlichen Worten vor Sturm „Sabine“ in Deutschland: Draußen herrsche Lebensgefahr. Die Meteorologen sollten Recht behalten.

Sturm „Sabine“ in Deutschland: Baukran kracht auf Frankfurter Dom

Wir berichten in einem Newsblog über die Auswirkungen des Sturmtiefs „Sabine“ in Deutschland. Hier kannst du den Newsblog aktualisieren.

Montag, 10. Februar

08.01 Uhr: „Sabine“ ist mit gewaltiger Kraft über Deutschland hinweggezogen. Nach DWD-Angaben rauschte das Orkantief mit 171 km/h über den Brocken im Harz hinweg. Noch höher waren die Windgeschwindigkeiten nur auf dem Feldberg im Schwarzwald. Hier wurden 177 Stundenkilometer gemessen.

07:48 Uhr: In Frankfurt ist in der Nacht ein Baukran auf den Frankfurter Dom gekracht und richtete Schäden am Dach an. Die Polizei sperrte den Domplatz daraufhin großflächig ab. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Der Kran hielt den orkanartigen Böen nicht stand und knickte um. Foto: Boris Roessler/dpa

07.07 Uhr: Schlechte Nachrichten besonders für den Süden der Republik. Den trifft Sturm „Sabine“ in den nächsten Stunden mit besonderer Härte. Der DWD hat für die komplette Südhälfte Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe verhängt. In einigen Regionen in Baden-Württemberg und Bayern erwarten die Wetter-Experten sogar „extremes Unwetter“.

Drama vor Krankenhaus – zwei Menschen in Lebensgefahr

6.54 Uhr: Schrecklicher Vorfall allerdings am späten Sonntagabend in Saarbrücken. Auf dem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken wurden zwei Menschen von einem umstürzenden Baum begraben. Beide schweben nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr.

6.42 Uhr: In Nordrhein-Westfalen richtete „Sabine“ nach bisherigen Erkenntnissen nicht so viel Schaden an wie befürchtet. Zwar gibt es Verletzte zu beklagen, Informationen über Todesopfer gibt es zur Zeit allerdings keine. Feuerwehren waren im ganzen Bundesland vor allem wegen abgeknickter Bäume im Einsatz,

In Bochum krachte ein Baum auf ein Haus. Foto: Feuerwehr Bochum

6.33 Uhr: Die Vorbereitungen auf den Sturm „Sabine“ laufen bereits seit Tagen. Die Deutsche Bahn hatte lange im Vorfeld mögliche Ausfälle angekündigt. Tatsächlich musste der Fernverkehr in Deutschland am Sonntagnachmittag komplett eingestellt werden. Auch der Regionalverkehr kam in einigen Bundesländern, wie Nordrhein-Westfalen zum Erliegen. Mehr Informationen zur Lage bei der Deutschen Bahn in NRW liest du hier >>> (ak mit dpa)