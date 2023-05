Studi-Start leicht gemacht mit preiswerter Zwischenmiete in den Hochschul-Hochburgen

Endlich den Abschluss in der Tasche und raus in die schönsten Metropolen des Landes, um ein Studium oder eine Ausbildung zu beginnen – und die erste eigene Bude zu beziehen! Doch Wohnraum ist rar, die hohen Mieten unbezahlbar. Meistens dauert es ein paar Wochen, bis die jungen Durchstarter:innen eine geeignete Unterkunft finden. Doch was passiert in der Zwischenzeit? Die Nächte durchmachen? Pendeln? Teures Hotel? Nein, viel besser: ein temporäres Zuhause zu fairen Konditionen, wie es auf DeinZimmer.de angeboten wird. Das Portal hat sich auf erschwingliche Zimmer und möblierte Wohnungen in beliebten Städten wie Berlin, Hamburg, München und Leipzig sowie vielen anderen Orten und Regionen spezialisiert.

DeinZimmer.de: praktische Übergangslösung ohne Mehrkosten

Ob allein, mit Partner:in oder Freunden, auf DeinZimmer.de finden Erstis und Azubis ein vorübergehendes Domizil zu fairen Konditionen. Die Palette reicht von möblierten Zimmern und Apartments über ganze Häuser bis hin zu Gästezimmern. Hinter den Inseraten stecken Privatpersonen, Pensionen und Hotels, die ihre Angebote auf die Bedürfnisse junger Menschen zugeschnitten haben. Viele Unterkünfte sind bereits ab eine Nacht buchbar, einige Anbieter veranschlagen eine Mindestmietdauer. Wie so oft im Leben gilt: Je länger der Zeitraum und je mehr Personen, desto besser der Preis. So sind Übernachtungen ab 10 Euro pro Kopf möglich. Dafür nimmt man auch gern mal in Kauf, den Wohnraum mit Gleichgesinnten zu teilen, bis der Platz im Studentenwohnheim oder die Neugründung der WG im Wunschviertel in trockenen Tüchern ist und es einen bestätigten Einzugstermin gibt. Von A wie Aachen bis Z wie Zwickau – DeinZimmer.de deckt ganz Deutschland ab.

Warum überhaupt Zwischenmiete?

Die Zusage für einen Ausbildungs- oder Studienplatz kommt mitunter ganz plötzlich. Da bleibt oft nicht viel Zeit für die Wohnungssuche. Oder der zukünftige Lebensmittelpunkt ist weit entfernt vom aktuellen Standort. Eben mal zur Wohnungsbesichtigung? Fehlanzeige! Und das Angebot ist schneller weg, als man gucken kann. Eine preiswerte Zwischenmiete ist eine praktische Übergangslösung für Studierende und Auszubildende. Sie haben zunächst ein Dach über dem Kopf, ohne sich in Unkosten stürzen zu müssen, und können in Ruhe die besten Viertel in der neuen Stadt auschecken und sich dort auf die Suche nach einer geeigneten Bleibe machen. Ganz gleich, ob es zum Studieren nach Berlin, Hamburg, München oder Leipzig geht, auf DeinZimmer.de findet sich ganz bestimmt eine erste Anlaufstelle für den Start ins Studenten- oder Berufsleben.