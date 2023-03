Mega-Streik: Uni reagiert eiskalt – Studenten fassungslos, als sie DIESE E-Mail lesen

Der Mega-Streik am Montag (27. März) ist in aller Munde. Wie komme ich nur zur Arbeit, Uni oder Schule? Eine Frage, die aktuell vielen durch den Kopf geht. Bei Studenten der TU Darmstadt lastet diese Sorgen besonders groß.

Einen Streik, den es so noch nie gegeben hat, wird für den Montag erwartet. Dann herrscht fast kompletter Stillstand im deutschen Verkehr. Fern,- Regional- und S-Bahnverkehr, viele deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen kommen zum Erliegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi kämpfen so für mehr Einkommen.

Streik: Keine Gnade an der TU Darmstadt

Viele Arbeitgeber zeigen sich deswegen kulant, bieten ihren Mitarbeitern Home-Office für den Tag an. In Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel müssen die Kinder nicht zur Schule gehen. Doch die Technische Universität Darmstadt hat offenbar weniger Verständnis. Hier müssen die Studenten zu ihren Prüfungen erscheinen. Auf Twitter macht grade eine Mail die Runde, die an die Studenten diesbezüglich rausging.

„Liebe Studierende und Prüflinge, wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, ist am Montag, 27.03.2023 streikbedingt mit Ausfällen im ÖPNV zu rechnen. Alle Prüfungen werden pünktlich beginnen. Bitten richten Sie sich bei der Planung Ihrer Anreise darauf ein und planen Sie entsprechend längere Wegezeiten ein. Wir bedauern die Umstände und wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen“, heißt es in der Rund-Mail der Uni an die Studenten.

Streik: Twitter-Community zwiegespalten

Und diese Nachricht rief zahlreiche Reaktionen hervor – die Twitter-Gemeinde ist geteilter Meinung. „Aber immerhin werden die Umstände bedauert. Das ist doch fast so viel wert wie Kulanz“, meint ein User ironisch. „Einfach rechtzeitig loslaufen. 100 km? Locker in zwei Tagen machbar.“ Doch einige andere Twitter-Nutzern haben hingegen kein Mitleid mit den Studenten. „Mag zynisch sein, aber einem Arbeitgeber ist es im Zweifel auch egal… daher finde ich den Hinweis sehr nett aber komplett überflüssig.“