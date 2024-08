Strandurlaub in Spanien und Italien im Trend – doch DIESES Land überrascht Touristen

Weite Sandstrände, die nicht überfüllt sind, das ein oder andere Fleckchen Schatten bieten und eine Strandbar mit Erfrischungsgetränken – so stellen sich viele ihren idealen Strandurlaub in Spanien und Italien vor. Doch nicht selten werden Touristen enttäuscht und stehen plötzlich vor einem schmalen Sandstreifen, auf dem sich kaum ein Platz zum Liegen findet.

Um dem vorzubeugen, erkundigen sich einige technikaffine Urlauber bereits im Vorhinein in den sozialen Netzwerken darüber, welcher Strand in welchem Land denn nun wirklich am schönsten ist. Womit jedoch keiner gerechnet hat: Dieses Reiseziel ist in der Rangliste ganz vorne mit dabei.

Strandurlaub in Spanien und Italien: Europa hat mehr zu bieten!

Die Sommerzeit ist in vollem Gange und wer noch nicht längst seinen wohlverdienten Strandurlaub in Spanien und Italien gebucht hat, der fragt sich zurecht: Welche anderen Ziele können denn in diesem Jahr mal angesteuert werden? Immerhin: Europa hat weitaus mehr zu bieten als nur die klassischen Reiseziele, an denen sich Jahr für Jahr die Touristen tummeln.

Der Online-Reiseveranstalter „weloveholidays“ hat sich der Frage nach den schönsten Stränden Europas angenommen und eine Liste der am häufigsten auf Instagram geposteten Küstenstreifen erstellt. Ganz vorne klassischerweise mit dabei: die italienische Amalfiküste und spanische Strände in Sitges, Marbella und Maspalomas auf Gran Canaria. Doch dass ausgerechnet dieses Land so weit vorne landet? Damit hätte wohl keiner gerechnet.

Rügens Binzer Strand kann sich den siebten Platz einheimsen. Kein Wunder, denn der Küstenstreifen an der Ostsee scheint mit knapp 887.221 Beiträgen sehr beliebt zu sein. Insgesamt tauchen bei dem Vergleich sieben deutsche Strände alleine in den Top 20 der Schönsten in ganz Europa auf. Wer den Strandurlaub in Spanien und Italien satt hat und nach einem anderen Reiseziel Ausschau hält, braucht sich also gar nicht allzu weit umschauen.