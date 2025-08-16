„Nervig“! Neues Strand-Verbot lässt Urlauber schäumen – dabei sind sie selbst schuld

Sommer, Sonne, Strand und Meer – die Ferienzeit ist aktuell in ihrer Hochphase und zahlreiche Menschen verschlägt es in den Urlaub. Besonders beliebt im Sommer ist die Reise an einen warmen Ort, an dem man faul am Strand liegen und sich von der Sonne bräunen lassen kann. Doch ein neues Strand-Verbot überschattet die Stimmung einiger Besucher nun – dabei sind sie selbst daran schuld.

Das sogenannte „Beach Sprawling“ ist ein Problem, das immer höhere Wellen schlägt. Urlauber bauen riesige Zelte oder Schirme auf, die andere Badegäste stören und außerdem zur Gefahr werden können. Die Folge: An einigen Stränden wurde ein komplettes Zeltverbot verhängt.

„Beach Sprawling“: Urlauber müssen mit Konsequenzen leben

Immer öfter versperren Strandbesucher mit ihren riesigen Zelten, Pavillons oder Sonnenschirmen anderen Urlaubern die Sicht aufs Meer. „Es ist definitiv nervig. Alle sind einfach aufeinander gehäuft“, klagte ein Strandbesucher aus New Jersey gegenüber „NBC News“. Das „Beach Sprawling“ sorgt dabei nicht nur für großen Unmut bei Badegästen, sondern kann außerdem ziemlich gefährlich werden. So beklagen Eltern sich beispielsweise, dass sie ihre Kinder durch die übergroßen Strandzelte im Wasser nicht mehr im Auge behalten können.

Ein weiteres Problem: Viele Familien bauen schon morgens ihre riesigen Zelte auf – und verschwinden dann wieder. So reservieren sie sich einen Strand-Platz, den sie dann im Laufe des Tages einnehmen.

Das sind die Zelt-Regeln

Mehrere Strände in den USA mussten bereits drastische Maßnahmen gegen das „Beach Sprawling“ ergreifen: In Ocean City in Maryland gilt beispielsweise seit Juni 2025 ein komplettes Zeltverbot! „Unsere Strände werden extrem überfüllt, und wir wollen sicherstellen, dass wir ein Erlebnis bieten können, das jeder genießen kann“, erklärte Bürgermeister Rick Meehan die Entscheidung.

Die Regeln in Ocean City sind hart: Keine Zelte, Pavillons dürfen nur noch maximal 10 x 10 Fuß groß sein und mindestens drei Fuß Abstand zum Nachbarn haben. Wer gegen die Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld zwischen 25 und 1.000 Dollar rechnen. Urlauber müssen nun mit den Verboten klarkommen – schließlich haben sie sie selbst zu verantworten.