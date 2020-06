Strand: Frau findet Seehundbaby – „Es macht einen fassungslos und wütend“

Hörnum. Herzzerreißende Szenen am Strand von Sylt!

In Hörnum hatte eine Frau am Montag eine Situation beobachtet, die sie fassungslos zurückließ. Ein junger Seehund wurde von seiner Mutter getrennt und rief mit weinerlichen Lauten nach ihr. Doch es war nicht allein der Anblick des einsamen Heulers am Strand, der die Frau so bewegte, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Strand: Einsamer Heuler von neugierigen Menschenmassen umringt

Es waren viel mehr die Massen an Menschen, die dicht gedrängt um den kleinen Seehund standen und das Tier beobachteten – offenbar völlig blind für die Tatsache, dass dies den Heuler nur noch viel mehr unter Stress setzte.

Wie verhält man sich als Spaziergänger richtig, wenn man am Strand einen Heuler findet? Foto: imago images / Priller&Maug

Welche deutlichen Worte die Frau anschließend auf Facebook fand und wie du dich am besten verhalten solltest, falls du einen Heuler am Strand findest, erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE.

