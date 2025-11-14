Bus in Stockholm fährt in Haltestelle: Tote und Verletzte – Busfahrer festgenommen

Ein schrecklicher Verkehrsunfall erschüttert Stockholm. Im Bezirk Östermalm krachte ein Doppeldeckerbus in eine Bushaltestelle und richtete verheerendes Chaos an.

Laut Polizei wurden mehrere Menschen getötet oder verletzt. Rettungskräfte und Ermittler sind vor Ort, während unzählige Fragen zu der Tragödie unbeantwortet bleiben.

Tragödie in Stockholm: Bus erfasst Menschen

Kurz vor dem Wochenende erschüttert ein tragischer Unfall das Zentrum von Stockholm. Ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus krachte in eine Bushaltestelle im Bezirk Östermalm. Nach ersten Angaben der Polizei gibt es sowohl Tote als auch Verletzte. Details zu den Opfern konnten bislang nicht veröffentlicht werden.

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag in der Nähe der Universität und der U-Bahnstation Tekniska Högskolan. In der belebten Gegend befinden sich zahlreiche Einrichtungen, darunter die Königlich-Technische Hochschule (KTH). Medien wie SVT zeigten Rettungs-, Feuerwehr- und Polizeiwagen am Unglücksort. Schockierte Anwohner beobachteten das Chaos.

Stockholm: Fragen nach der Ursache

Laut Polizei ist die Unfallursache bisher nicht geklärt. „Die Polizei gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft über die Anzahl, das Geschlecht oder das Alter der Opfer“, zitiert „Aftonbladet“ aus einer offiziellen Mitteilung. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der Fahrer des Doppeldeckerbusses wurde festgenommen, wie mehrere Medien berichten.

Der Unfall hat viele offene Rätsel hinterlassen. Was führte dazu, dass der Bus die Kontrolle verlor? Könnte technisches oder menschliches Versagen dahinterstecken? Stockholm ist wie gelähmt, während die Einsatzkräfte vor Ort ihre Arbeit fortsetzen. Bislang bleibt die genaue Anzahl der Opfer unbekannt.

Die Hauptstadt Schwedens trauert um die betroffenen Menschen. Bürger sind beunruhigt, und die Behörden stehen unter Druck, die Ursache schnell aufzuklären. In der belebten Großstadt Stockholm ist ein schwerer Unfall wie dieser selten, doch die Folgen sind umso tragischer.