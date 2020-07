Steuern: Ab 2021 werden Reiche und Familien profitieren

Hunderte Milliarden Euro investiert die Bundesregierung, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bewältigen zu können. Auch die Steuern sind von den Plänen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) betroffen.

Dabei ist von Kindergelderhöhung oder von Steuerentlastungen in Milliardenhöhe die Rede. Was genau ab welchem Jahr auf dich zukommt und welche Auswirkungen das auf deine Steuern hat, erfährst du hier bei uns.

Steuern: Das ändert sich ab 2021 bei Kindergeld und Grundfreibetrag

Ab dem 1. Januar 2021 plant die Große Koalition einige Veränderungen finanzieller Natur für die Bürger. So soll beispielsweise das Kindergeld um weitere 15 Euro pro Kind angehoben werden. Eine Familie mit vier Kindern bekäme demnach monatlich 913 Euro statt der bisherigen 853 Euro.

Noch bis Endi Juli will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) deutliche Steuerentlastungen auf den Weg bringen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Auch der Kinderfreibetrag soll deutlich erhöht werden – genaue Zahlen gibt es diesbezüglich jedoch noch nicht. Die Regierung wolle „über das verfassungsrechtlich Notwendige hinausgehen und einen Beitrag zur finanziellen Stärkung der Familien leisten“, zitierte das „Handelsblatt“ am Donnerstag aus der Gesetzesvorlage.

Ebenfalls angehoben wird der Grundfreibetrag, der markiert, ab welchem Jahreseinkommen Arbeitnehmer Einkommenssteuern zahlen müssen. Aktuell liegt dieser bei 9.408 Euro – ab 2021 steigt er auf 9.696 Euro.

Grenze für Spitzensteuersätze werden angehoben

Gutverdiener dürfen sich ebenfalls über Steuerentlastungen freuen. Derzeit liegt die Grenze bei einem Jahreseinkommen ab 57.052 Euro – alles, was darüber hinausgeht, muss mit dem Spitzensteuersatz in Höhe von 42 Prozent (zuzüglich Soli) versteuert werden. Ab nächstem Jahr soll der Spitzensteuersatz erst bei 57.919 Euro greifen.

Auch der „Reichensteuersatz“ für die deutlich höheren Einkommensklassen soll nun erst bei ein paar tausend Euro mehr fällig werden. Aktuell liegt die Grenze bei einem Jahresgehalt von 270.501 Euro – ab nächstem Jahr greift er erst bei 274.613 Euro.

Entlastungen in Milliardenhöhe geplant

Noch am 29. Juli will die Große Koalition ihre Gesetzesentwürfe verabschieden – und die Zahlen, die sie sich davon erhofft, haben es in sich. Allein 2021 sollen Steuerzahler um fast sieben Milliarden Euro entlastet werden. In den Folgejahren bis 2024 soll das gesamte Entlastungsvolumen sogar auf fast 43 Milliarden Euro ansteigen. (at)