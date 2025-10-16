Das Thema Steuern sorgt in Deutschland regelmäßig für Diskussionen. Nun steht eine einheitliche Änderung bevor, die Millionen Steuerzahler betrifft. Künftig soll der Papierberg kleiner werden – denn das Finanzamt verschickt Bescheide und Mitteilungen bald nicht mehr per Post. Stattdessen werden Steuerunterlagen digital zugestellt.

Damit folgt die Steuerverwaltung dem Trend der Digitalisierung. Das Ziel: schnellere Abläufe, weniger Papierverbrauch und ein einheitliches Verfahren für alle Steuerzahler. Doch zunächst startet das Projekt nur in zwei Regionen – bevor es bundesweit eingeführt wird.

Steuerpost künftig im digitalen Briefkasten

Nach Angaben des „Merkur“ sollen Steuerbescheide, Mitteilungen und Rückfragen künftig direkt im Elster-Portal landen. Der Gang zum Briefkasten wird damit überflüssig. Für viele bedeutet das eine deutliche Umstellung im Umgang mit dem Finanzamt.

Der digitale Versand von Steuerpost beginnt zunächst laut „Merkur“ als Pilotprojekt. Die Finanzämter Bitburg-Prüm und Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz sind die ersten, die das neue System testen. Läuft alles nach Plan, soll die digitale Zustellung im Laufe des Jahres 2025 bundesweit eingeführt werden.

Elster wird zum zentralen Steuer-Postfach

Das Elster-Portal soll laut „Merkur“ zum neuen Dreh- und Angelpunkt der Steuerkommunikation werden. Bürgerinnen und Bürger mit einem bestehenden Elster-Konto erhalten ihre Steuerpost künftig direkt im digitalen Postfach. „Das spart Papier, Zeit und Nerven“, heißt es im Bericht. Die Regelung umfasst nicht nur Steuerbescheide, sondern auch Mitteilungen und Nachfragen der Finanzämter. Damit wird die digitale Kommunikation deutlich ausgeweitet.

Um digitale Steuerpost empfangen zu können, ist eine Registrierung bei „Mein ELSTER“ erforderlich. Dafür wird die Steuer-Identifikationsnummer benötigt. Nach der Online-Anmeldung erhalten Nutzer per Post einen Aktivierungscode, mit dem das Konto freigeschaltet wird. Wie „Merkur“ schreibt, kann dieser Vorgang bis zu zehn Werktage dauern. Ohne ein Elster-Konto bleibt der Empfang der digitalen Steuerpost unmöglich. Die Nutzung des Systems ist kostenlos.

Mit der Einführung des digitalen Postfachs will die Finanzverwaltung die Kommunikation mit den Steuerzahlern vereinheitlichen. Das System bündelt künftig wichtige Bescheide und Anträge an einem Ort. Auch die Sicherheit spielt dabei eine große Rolle: Alle Daten sollen verschlüsselt übertragen und gespeichert werden.