Vollmond im Widder: Diese drei Sternzeichen bekommen es sofort zu spüren

Die Kräfte des Vollmonds sollten nicht unterschätzt werden, steht er in Sachen Spiritualität für eine Zeit des Loslassens, der Heilung oder sogar für einen Neuanfang. Diese kosmische Energie spüren jetzt auch gleich drei Sternzeichen am Dienstag (7. Oktober).

Dann steht der Vollmond im Sternzeichen Widder. Er setzt aber nicht nur ungeahnte Kräfte für das Feuerzeichen frei. Auch zwei weitere Sternzeichen werden laut aktuellem Horoskop seine Energie deutlich zu spüren bekommen.

Vollmond begünstigt den Widder

Das Sternzeichen Widder ist dafür bekannt, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, mutig und unabhängig zu sein. Mit der geballten Kraft des Vollmonds im eigenen Tierkreiszeichen wird der Dienstag zu seinem persönlichen Glückstag.

Nicht nur erreichen die Kräfte von Widder-Geborenen ihr Maximum. Außerdem bekommt das Sternzeichen neue Energie für neue Projekte im Job oder im Privaten und kann sich mit maximaler Power sportlichen Herausforderungen stellen. Dieses Energiehoch sollte also auf jeden Fall genutzt werden.

Krebse suchen nach innerem Gleichgewicht

Während Widder-Geborene in der Gunst der kosmischen Energie stehen, sieht es beim Sternzeichen Krebs dagegen nicht so rosig aus. Denn der Vollmond im Widder sorgt hier für Gefühlschaos pur!

Am Dienstag kochen alte Gefühle beim Wasserzeichen hoch, die es komplett aufwühlen werden. Das Sternzeichen sollte sich an diesem Tag besser viel Ruhe gönnen und sich aus dem Alltagstrubel zurückziehen. Nur so kann es wieder zu seinem inneren Gleichgewicht zurückfinden.

Sternzeichen Schütze muss sich selbst reflektieren

Auch das Sternzeichen Schütze hat durch den Vollmond am Dienstag zunächst nicht viel Grund zur Freude. Das Feuerzeichen sollte es dem Krebs gleich tun und sich erst mal zurückziehen.

In dieser Zeit sollten sich Schütze-Geborene selbst reflektieren und dabei vor allem bisherige Erfolge in den Blick nehmen. Was ist mir bislang gut gelungen? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Diese Frage sollten sich Schützen unter anderem stellen. Die Erkenntnisse helfen dem Sternzeichen dann dabei, sich über sich selbst klar zu werden und neu auszurichten, um künftig weitere Erfolge einzuheimsen.