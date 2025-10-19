Wochenhoroskop schafft Klarheit: Diese Sternzeichen starten jetzt durch

Oft ist es im Alltag schwer, die Zeit zu finden, um sich zu sammeln und einen klaren Kopf zu bekommen. Doch in dieser Oktoberwoche (20. bis 26. Oktober) meinen es die Sterne gut mit diesen drei Sternzeichen. Dank des Einflusses der Planeten erlangen diese Sternzeichen Klarheit – und erhalten dadurch einige neue Chancen in der Liebe und im Beruf.

Wenn am Wochenende (25. und 26. Oktober) Merkur und Saturn in einer Konstellation zueinander stehen, erlebt der Steinbock einen Moment der Klarheit. Wenn sich das Sternzeichen jetzt bewusst Zeit für sich nimmt, erwarten es Tage voller Glück und Erfolg.

Dank Merkur und Saturn erlangen die Sternzeichen Klarheit

Gerade in dieser Oktoberwoche scheint für den Steinbock alles einfach nur gut zu laufen, sei es im Job oder bei Zukunftsplänen. Jede wichtige Entscheidung, die das Sternzeichen trifft, wird dank des Einflusses der Planeten zu einem Volltreffer. Der Steinbock sollte diese plötzliche Glückswelle unbedingt nutzen. Vor allem jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Strukturen zu schaffen, von denen er auch in der Zukunft profitieren kann.

Der Steinbock ist jedoch nicht das einzige Sternzeichen, das den Einfluss von Merkur und Saturn spüren wird. Auch die Waage erlangt durch die Energie der Planeten besondere Klarheit. Am Samstag werden Menschen mit diesem Sternzeichen merken, dass sie sich deutlich besser konzentrieren und auf das Wesentliche fokussieren können.

Horoskop verspricht Glück im Liebesleben

Jetzt ist die ideale Zeit, um Projekte in Angriff zu nehmen, die vorher wie unüberwindbare Hindernisse wirkten. Mit der Unterstützung der Planeten kann die Waage kluge Entscheidungen treffen – von denen sie auch langfristig profitieren wird. Genau diese Woche bringt die Waage nämlich ihrem großen Ziel ein Stück näher und hilft ihr, sich weiterzuentwickeln.

Der Wassermann erlebt in dieser Woche einen Höhepunkt seines Liebeslebens. Durch den Einfluss der Venus am Samstag schwebt das Sternzeichen regelrecht auf Wolke Sieben. Das Horoskop rät Menschen mit diesem Sternzeichen, das romantische Potenzial zu nutzen und sich auf diese plötzlichen Gefühle einzulassen.

Der Wassermann sollte jetzt nicht zögern und die Chancen auf Liebesglück unbedingt wahrnehmen. Das Horoskop rät dem Wassermann, die Nähe zu seinen Partnern zu suchen und Zweisamkeit in den Vordergrund zu stellen. Doch auch die Singles unter den Wassermännern erwartet ein Erfolg in ihrem Liebesleben, denn laut dem Horoskop könnte sich aus einer Schwärmerei bald mehr entwickeln.