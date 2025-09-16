Sonne-Mond-Konstellation sorgt für Energie-Boost! 4 Sternzeichen sollten ihre Grenzen kennen

Die Stern- und Planetenkonstellationen haben laut Astrologen Einfluss auf unser gesamtes Leben. Ob beruflich oder privat: Ihre Macht sollte nicht unterschätzt werden. Was sie für die nahe oder ferne Zukunft der verschiedenen Sternzeichen bedeuten, können wir in Horoskopen nachvollziehen.

Auch die Konstellation von Sonne und Mond wird jetzt zu einer regelrechten Power-Kombination. Vier Sternezeichen bringt sie jetzt einen ordentlichen Energieschub. Doch Vorsicht: Sie sollten ihre Grenzen kennen, denn der Energie-Boost ist keinesfalls endlos.

Sternzeichen Widder und Löwe auf Überholspur

Die Sonne- und Mond-Verbindung setzt gleich vier Sternzeichen in der Septembermitte mächtig unter Druck. Beruflich kann das Auftrieb für Projekte und Präsentationen bedeuten. So auch für den Widder, dessen Energielevel jetzt auf dem Maximum ist. Das Feuerzeichen sollte allerdings Acht geben, sich nicht zu verzetteln, denn dann könnte der Energie-Boost nach hinten losgehen. Der 16. September bildet zudem den perfekten Tag zum Trainieren.

+++ Sonne, Merkur und Neptun: 5 Sternzeichen erschüttert die Planeten-Verbindung bis ins Mark +++

Auch der Löwe steht am 16. September im Rampenlicht. Ob im Job oder privat – sein Charisma überstrahlt alles und zieht Menschen fast schon magisch an. Diese Gelegenheit mit Sonne und Mond als Unterstützer sollte das Sternzeichen nicht ungenutzt lassen. Stattdessen sollten sich Löwen, wo es nur geht, präsentieren und sich keinesfalls in der hintersten Reihe verstecken.

Schütze und Steinbock mit Rückenwind

Auch der Schütze kann am 16. September von der Konstellation aus Sonne und Mond bestens profitieren. Das Sternzeichen sollte jetzt mutig sein, kann es dadurch einige Schritte vorwärts machen. Wer einen Neuanfang starten oder eine kreative Idee endlich in die Tat umsetzen will, erhält jetzt den nötigen Rückenwind. Das Feuerzeichen sollte aber unbedingt konzentriert bleiben, sonst kann der Energieschub nämlich negative Folgen haben.

Schließlich zählt auch das Sternzeichen Steinbock am 16. September zu den Profiteuren. Für seine Disziplin und Leidenschaft bekannt, läuft das Erdzeichen dank des Energie-Boosts zu Höchstformen auf und erzielt im Job Ergebnisse, auf die es stolz sein kann. Die harte Arbeit zahlt sich aus, doch sollten Steinbock-Geborene ihre Energie keinesfalls überschätzen und sich genügend Pausen gönnen.

Bei allen Sternzeichen gilt also gleichermaßen, den Energieschub bestmöglich zu nutzen, doch auf die eigenen Grenzen zu achten und diese nicht zu überschreiten. Ob dein Wochenhoroskop weitere Warnungen oder Anweisungen für dich bereit hält, erfährst du hier >>>.