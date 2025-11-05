3 Sternzeichen sollten genau auf ihr Horoskop blicken – es geht ums Geld

Der November bringt nicht nur herbstliche Stimmung, sondern auch echte Geldchancen – zumindest für einige Sternzeichen! Während manche nämlich noch mit dem Sparkonto hadern, fließt bei anderen das Finanzglück fast von selbst, da sind sich die Sterne jetzt sicher.

Und gleich drei Sternzeichen dürfen sich jetzt besonders freuen – gehörst du zu den Glückspilzen?

Winkt dir jetzt Geld? Gleich drei Sternzeichen dürfen jubeln

Für alle mit dem Sternzeichen Schütze (23. November – 21. Dezember) wird es im November finanziell richtig spannend! Jupiter, dein Glücksplanet, sorgt zusammen mit Mars nämlich für eine starke Antriebskraft – und das zahlt sich aus. Besonders rund um den 6. und 25. November könnten sich goldene Chancen ergeben, die du nicht verpassen solltest. Und ob Gehaltsverhandlung, Investition oder eine neue berufliche Idee – du hast jetzt das richtige Gespür für Gewinne.

++ Auch spannend für dich: Supervollmond im Stier – diese Sternzeichen spüren es sofort ++

Die Jupiter-Konjunktion am 17. und 25. November bringt außerdem hervorragende Gelegenheiten für finanzielle Entscheidungen. Somit ist klar: Wer mutig ist, wird belohnt! Hier ein kleiner kosmischer Tipp: Vertraue deinem Bauchgefühl, aber handle überlegt. Ein kurzer Moment der Überlegung kann nämlich den Unterschied zwischen Glückstreffer und Fehlgriff bedeuten.

Skorpion & Löwe: Dein Durchhaltevermögen lohnt sich

Doch auch die Skorpione starten clever in den Monat: Bis zum 9. November läuft nämlich dank Merkur alles reibungslos in den Bereichen Finanzen und Verträge. Und die analytische Energie von Merkur und Pluto am 23. November hilft dir, tief in die Materie einzutauchen – was sich finanziell richtig lohnen kann! Jetzt gilt: Deine Intuition ist Gold wert, denn du spürst, wann sich ein Geschäft oder Investment auszahlt. Hör also auf deine innere Stimme, dann kannst du den Monat mit einem Plus auf dem Konto beenden.

Und unter der Sonne-Saturn-Konjunktion im November zeigt der Löwe, dass sich Selbstbewusstsein auszahlt. So stärkt die Sonne-Saturn-Konjunktion, die am 17. November stattfindet, sein Durchhaltevermögen und hilft ihm, berufliche Ziele mit Disziplin zu erreichen – was sich natürlich auch finanziell bemerkbar macht. Und als wäre das nicht genug, bringt Jupiter am 28. November eine Extraportion Glück in Karrierefragen. Neue Projekte oder Chancen? Jetzt ist der Moment, zuzugreifen!

Für die drei Sternzeichen – Schützen, Skorpione und Löwen – stehen also alle Zeichen auf Erfolg. Ob cleveres Handeln, mutige Entscheidungen oder pures Glück – dieser November hat das Potenzial, zum echten Geldmonat zu werden!